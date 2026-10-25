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Сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място, заяви лидерът на "Продължаваме Промяната" Асен Василев,  който гласува в 28-а секция в родния си град Хасково на президентските избори.

Президентски избори 2026

"Избирателната активност е изключително ниска към този момент, виждаме празни секции. Имаше опашка в тази секция, надявам се и в другите секции да започнат хората да се появяват и да гласуват. И най-важното е, следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава. И сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място.

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Аз лично очаквам българските граждани да излязат и наистина да изберат президент на страната. Знаете, че това е една от ключовите длъжности, поне за две от правомощията", заяви той.

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