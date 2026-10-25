Снимка: БТА
Асен Василев: Да изберем човек, от който няма да ни е срам
Най-важното е, следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава, заяви Лидерът на "Продължаваме Промяната"
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Сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място, заяви лидерът на "Продължаваме Промяната"
Асен Василев, който гласува в 28-а секция в родния си град Хасково на президентските избори.
"Избирателната активност е изключително ниска към този момент, виждаме празни секции. Имаше опашка в тази секция, надявам се и в другите секции да започнат хората да се появяват и да гласуват. И най-важното е, следващите 5 години ще има човек, който ще ни представлява като държава. И сега е моментът да изберем човек, от който няма да ни е срам и който наистина ще бъде на място.
Аз лично очаквам
българските граждани да излязат и наистина да изберат президент на страната. Знаете, че това е една от ключовите длъжности, поне за две от правомощията", заяви той.
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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
НАЙ
Излязоха нови резултати от изборите
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Публикуваха нова порция резултати
Обявиха последни резултати преди официалните
Изтекоха първи резултати от вота
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