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"900 хиляди души дадоха червен картон на управлението на Румен Радев." Това заяви пред bTV лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев след първия тур на президентските избори.

Парламентът

Резултатите от паралелното преброяване на четири от социологическите агенции, регистрирани в ЦИК за извършване на проучвания в изборния ден - "Алфа Рисърч", "Тренд", "Мяра" и "Маркет Линкс", показват, че основните кандидати за "Дондуков 2" Илияна Йотова-Кирил Вълчев и Андрей Гюров-Георги Кандев ще се явят на балотаж. Само една от агенциите обаче - "Маркет Линкс" - дава предимство на кандидата, подкрепен от ПП-ДБ, пред настоящия държавен глава. Според данните на агенцията при 100% обработени протоколи от паралелното преброяване за Гюров са гласували 33,5 процента от избирателите, а за Йотова - 32,7 на сто. 

Според Асен Василев рекордно ниската избирателна активност от около 22% не е просто израз на разочарование от политическата класа, а конкретна оценка за управлението на "Прогресивна България".

Василев призна, че е очаквал оспорвана надпревара между Илияна Йотова и Андрей Гюров, но не и толкова голям отлив на гласове от управляващата формация. По думите му през април "Прогресивна България" е получила доверието на около 1,44 млн. избиратели, които са очаквали по-високи доходи, повече сигурност и борба с олигархията.

"Това, което виждаме шест месеца по-късно, е провал и в трите неща", заяви Василев.

Лидерът на ПП отправи критики към основните параметри на бюджета за 2027 г., като посочи, че според него заложеният ръст на заплатите е по-нисък от очакваната инфлация.

"За първи път имаме записано в бюджета обедняване", коментира той. Според Асен Василев проблемите не се ограничават до икономиката, а обхващат и вътрешната и външната сигурност на страната.

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По отношение на посланието на Илияна Йотова, че иска да бъде президент на мира, лидерът на "Продължаваме промяната" коментира: 

"Аз не мисля, че има някой в това студио и в тази държава, който не е за мир. Въпросът обаче е, че за да има мир в страната, ние трябва да сме подготвени".

По думите му България трябва да има надеждни съюзници и ясни позиции спрямо заплахите за националната сигурност.

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Василев отправи критики към управляващите за инцидентите с дронове и кораби в Черно море, като заяви, че предишните управления са успявали да защитават интересите на страната. Той припомни и договорената в миналото дерогация за използването на руски петрол от "Лукойл", която според него е имала положителен ефект върху бизнеса и бюджетните приходи.

Запитан дали Андрей Гюров ще потърси подкрепа от ГЕРБ и ДПС за балотажа, Асен Василев подчерта, че не може да говори от името на кандидата.

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