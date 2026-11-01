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Това, което виждаме, ако предварителните резултати са верни, е почти удвояване на резултата от първия тур за Андрей Гюров, заяви лидерът на ПП Асен Василев в първи коментар след обявяването на данните от екзитполовете на балотажа на президентските избори.

Президентски избори 2026

За Илияна Йотова са гласували между 50,7 и 52,5%, а за опонента ѝ - между 43,4 и 44,6% по данни на социологическите агенции "Алфа Рисърч", "Маркет Линкс", Тренд" и "Мяра".

Василев изчисли, че партиите, които са подкрепиха Йотова (ПБ, БСП, "Възраждане", "Величие"), на парламентарните избори са имали имали почти 1,8 млн. гласа, а сега бюлетините за нея са около милион, което според него е отдръпване от 800 000 гласа от тези партии.

Лидерът на ПП заяви, че "слуховете, които бяха пуснати за сглобката", са опровергани от резултатите.  По думите му колкото симпатизанти на ГЕРБ са гласували на първия тур, толкова са излезли и днес.

За гласовете от ДПС, "за които ни проглушиха ушите", Василев посочи, че са излезли една трета от гласоподавателите на партията, като по думите му малко над половината са подкрепили Гюров и около 40% - Йотова. "Така че в общи линии не са решаващи нито за единия, нито за другия кандидат тези гласове", подчерта той.

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"Мисля, че това, което не достигна в тази кампания, е достатъчно голяма мобилизация", каза още Василев и посочи, че и днешната активност от под 30% е една от по-ниските от 1990 г. досега.

Резултатът ще бъде доста по-близък, прогнозира Асен Василев, но беше категоричен, че не очаква обрат.

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