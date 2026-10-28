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Премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев дадоха информация по случая за палежа на антените на "Старлинк" в Плана на 9 октомври в кулоарите на Народното събрание. Извънредното заседание на парламента, в което като първа точка беше предвидено да бъдат изслушани по темата, пропадна заради липса на кворум при отсъствие на огромна част от депутатите от управляващата партия "Прогресивна България".

Кабинетът "Радев"

"Тъй като за съжаление кворумът пропадна, искам да споделя тази информация пред вас. Както знаете, на 9 октомври беше извършен палеж на тези антени. Искам да поздравя службите и МВР, че в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, които бяха напуснали територията на страната", посочи Радев.

Той обясни че веднага след палежа от МВР са предупредили партньорски служби извършителите да бъдат поставени под наблюдение.

Премиерът спомена съпредседателя на "Да, България" Ивайло Мирчев, който първи съобщи за случая и обясни, че е нямало как да се изпълни неговото искане за изнасяне на информация още на 14 октомври, защото при обявяване на имената им, заподозрените са щели да избягат от страната, в която са се намирали. 

Процедурата за издаване на европейска заповед за арест е много тромава, изтъкна Радев. 19-годишните Зека Ислам и Тирпан Бейтулла с германско гражданство бяха задържани в Дуисбург на 23 октомври.

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"На девети беше извършен палежът на антените на "Старлинк", а още на десети установихме самоличността на извършителите и превозното средство, с което са се придвижвали", заяви Демерджиев.

По думите му българските власти поетапно са предоставили информация на партньорските служби във всички държави, през които заподозрените са преминали на връщане към Германия. Германските служби са разполагали със самоличността им още на 10 октомври, но не са могли да ги задържат преди издаването на европейска заповед за арест, обясни министърът.

"Процедурата беше придвижена максимално бързо. На 19 октомври беше издадена заповедта, документите бяха преведени и изпратени, а при първа възможност германските колеги установиха и задържаха извършителите", разказа Демерджиев.

Българските служби са проучили предишните им прояви и са предоставили събраната информация на германските си колеги. Министърът съобщи, че според наличните данни на 18 октомври заподозрените са извършили подобно деяние в друга държава - членка на Европейския съюз.

В нощта срещу 18 октомври опит за палеж на антени и управляващо устройство на "Старлинк" беше регистриран на територията на предприятие край Вилнюс в Литва.

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