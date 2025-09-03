Независимите институции са партизирани, няма контрол върху главния прокурор и прозрачност върху попълването на регулаторите, каза Хайри Садъков

47 Снимка: БТА

Ще бъдем коректив на властта, защитник на всички български граждани и честен глас на общините, които искат свобода, а не подчинение. Това каза народният представител от "Алианс за права и свободи" Хайри Садъков, който прочете декларация от името на парламентарната група в началото на днешното първо заседание на 51-ото Народно събрание след депутатската ваканция.

България няма време за губене и ние няма да позволим да бъде погребвана от безвремие и политически канибализъм, заяви още Садъков. "Алианс за права и свободи" заявява ясно "да" на почтеността, "да" на справедливостта, "да" на силните и независими институции, "да" на европейска и справедлива България", добави народният представител.

По думите на Садъков България е посрещнала новата парламентарна сесия в условия на задълбочаващи се политически и социално икономически предизвикателства.

България продължава да бъде страната с най-нисък стандарт на живот в Европейския съюз. Доходите изостават, а инфлацията изяде реалната покупателна способност, отбеляза депутатът. Регионалните различия се задълбочават, младите хора напускат страната, а регионите продължават да се обезлюдяват, добави Садъков, цитиран от БТА.

По думите му върховенството на закона остава под въпрос - няма ясно формулирана причина, поради която управляващото мнозинство продължава да отлага стартирането на процедура за избор на представители във Висшия съдебен съвет. Продължават да липсват и ефективни механизми за отчетност на главния прокурор, добави Садъков. Според депутата ключови корупционни скандали не са разследвани, а усещането за безнаказаност се задълбочава.

Народният представител посочи, че България е член на Европейския съюз и НАТО, но често се държи като пасивен участник, вместо като активен и влиятелен партньор.

"Това управление се провали в няколко ключови посоки - милиарди европейски средства остават блокирани. Енергийната политика доведе до поскъпване и несигурност. Социалната политика се свежда до краткосрочни помощи. Независимите институции са партизирани. Борбата с корупцията остава само лозунг, а в същото време голяма част от страната горя, а друга голяма част от нея страда от хронично безводие", посочи още в декларацията на АПС Садъков.

Той отбеляза, че от АПС поемат отговорността да бъдат различна опозиция. "С непримиримост ще продължим да осветяваме проблемите, ще предлагам решения, ще подкрепяме всяко разумно предложение, независимо от кого идва и ще бъдем гласът на българските граждани, които искат държавата да работи за общия им просперитет", добави депутатът.

"Визията ни е ясна - национална индустриална стратегия и подкрепа за малкия и среден бизнес. Данъчна система, която намалява тежестта върху бедните и стимулира инвестициите. Цялостна реформа в сферата на образованието от фундаментални методологични промени в начина и материала на преподаване на всички нива до последната процедура за формата на подаване на декларации за участие за изучаване на майчин език в училищата. Минимална пенсия спрямо актуалната финансова ситуация и достъпни здравни услуги за всички региони в страната", каза Садъков.

Той допълни, че трябва да има реален контрол върху главния прокурор и прозрачност при назначаването на ръководители на регулатори. "Осветяване на действията на правораздавателните и правоохранителните органи, като политически инструмент за натиск срещу неудобните политически опоненти на управляващото мнозинство, стратегия за енергийна сигурност, баланс между ядрена енергия и такава от конвенционални и възобновяеми източници", обобщи приоритетите на АПС депутатът.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.