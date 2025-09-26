2644 Снимка: facebook.com/VassilTerzievZaSofia

Поставянето на антипаркинг колчета и извършването на строителни дейности върху жълтите павета при служебния вход на Народното събрание се е случило без необходимите документи и разрешения, обяви кметът на София Васил Терзиев във фейсбук.

"Незабавно възложих проверка на Столичния инспекторат, която потвърди нарушенията. Дадохме срок на фирмата изпълнител да представи документи и разрешителни, но такива не бяха предоставени. В резултат вече е съставен акт за нарушение, а преписката е изпратена към Министерството на културата и направление "Архитектура и градоустройство" за налагане на санкции", обясни Терзиев.

Той призовава и прокуратурата да извърши проверка - "за да бъде установен и наказан истинският виновник, който е възложил на фирмата тази безобразна злоупотреба с културното наследство на България". Кметът заявява, че "беззаконието няма запазено място в София, независимо #кой се опитва да го прегради", без да назовава Делян Пеевски.

Миналата събота съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обяви, че "ударна съботна бригада кърти жълтите павета, за да сложи антипаркинг колчета пред служебния вход на Народното събрание и никой да не може да блокира Пеевски".

"Когато "държавници" с главно "Д" управляват институциите като частен бизнес и третират културното наследство като разменна монета, те рушат не само София, но и доверието в държавата и държавността. Гражданите на София и България очакват парламентът да бъде пример за законност, а не място, където законът се погазва", написа Васил Терзиев.

Във вторник кметът на София реагира и на сигнал на Делян Пеевски до прокуратурата срещу "Топлофикация София" заради ремонта в "Дружба", който предизвика масово недоволство в квартала заради първоначално обявения план да продължи до края на годината.

В сряда Терзиев защити предложението за поскъпването на паркирането в зелената и синята зона на столицата и отговори на обвиненията на лидера на ДПС-НН, който нарече увеличението безобразно и скандално.

