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Българският народ не смята за сваля властта си, коментира победата на Илияна Йотова на президентските избори социологът Андрей Райчев.

Президентски избори 2026

"Не мирише на бунтове и митинги", каза в ефира на БНТ Райчев и посочи, че такива нагласи е имало в лагера на опонента на Йотова - Андрей Гюров.

"Осигуриха си хоризонт", каза за управляващите Андрей Райчев. Но подчерта, че пред властта има много трудности.

"Когато колата друса, има много въпроси към шофьора", образно посочи той.

Йотова не излезе от ролята на президент и като кандидат за президент - не спомена нито думата "Петрохан", нито думата "сглобка", изтъкна социологът.

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Според Андрей Райчев появата на премиера Румен Радев е била решаваща за мобилизацията на поддръжниците на Илияна Йотова и нейната категорична победа, след като на първия тур разликата между нея и Андрей Гюров е била под 3%.

Според анализатора пред "Прогресивна България" след тази втора победа - след парламентарните избори, има два пътя - "да водят диалог или да се варят в собствен сос." Райчев смята, че властта "сега веднага трябва да се възстанови диалогът със сините за съдебната система".

Грешка е да се повтаря мантрата Борисов - Пеевски, смята анализаторът. "Борисов е явление. Това са половин милион българи", казва Андрей Райчев.

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