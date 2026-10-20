Кандидатът за президент с интервю за цената на живота днес, семейството, отговорността на властта и България, в която иска да живеят децата ни

5406 Снимка: Пресцентър на Андрей Гюров

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- Г-н Гюров, хората са уморени от политически обещания, особено на новата власт. Защо решихте да се кандидатирате за президент?

- Защото вярвам, че България може да бъде държава, в която човек знае на какво може да разчита. В която законът важи за всички, трудът се уважава и институциите не оставят хората сами, когато настъпи криза.

Виждам колко много българи живеят с тревога за утрешния ден. Колко трудно става да се планират дори обикновените разходи на едно семейство. И не приемам за нормално държавата да добавя несигурност към ежедневните проблеми на хората.

Президентът има отговорността да назовава проблемите, да събира институциите и да настоява те да си вършат работата.

- Много хора вече питат как ще стигнат парите до края на месеца. Какво може да направи президентът за тях?

- Първо трябва да бъдем точни. Когато храната, лекарствата, отоплението и сметките тежат все повече на семейните бюджети, президентът не бива да стои безучастно. Той може да държи правителството отговорно, да настоява за ясни мерки и да изисква резултати.

За мен истинският измерител на доходите не е само числото, написано на фиша или в пенсионното разпореждане. Важно е какво човек може да си позволи с тези пари. И дали след като плати необходимото, му остава достатъчно, за да живее спокойно и достойно.

Не можем да приемаме за нормално хора, които са работили цял живот, днес да трябва да избират между лекарства, отопление и храна. Тези времена трябваше отдавна да са си отишли, не да се връщат отново. Това е въпрос не само на доходи, а и на уважение към човешкото достойнство. Затова президентът трябва да бъде настоятелен глас за отговорност от институциите. Да не позволява проблемите на хората да бъдат заглушавани от политическите спорове.

- Пенсиите се увеличаваха през последните години. Защо смятате, че проблемът остава?

- Защото трябва да разглеждаме увеличенията заедно с разходите. Едно е пенсията да е по-висока на хартия, друго е човек да усеща подобрение в живота си.

Има хора, които са работили десетилетия, отгледали са деца, изградили са тази държава. Те заслужават уважение, нормални условия за живот и институции, които ги чуват.

Уважението обаче не е просто да кажеш няколко добри думи по празниците и нелепо малки надбавки. То означава държавата да взема решенията си с мисъл за последствията, включително за хората с ограничени доходи.

- Вие сте икономист, заемали сте високи държавни длъжности. Как този опит ви е променил?

- Научил ме е, че зад всяко решение стоят човешки съдби. Бюджетът не е просто таблица с числа. Зад него са болниците, училищата, доходите, пенсиите и възможностите за развитие.

Научил съм също, че най-лесното нещо във властта е да обясняваш защо нещо не може да се случи. Много по-трудно е да поемеш отговорност, да обединиш хора с различни позиции и да постигнеш резултат.

Вярвам в разумните решения, в почтеността и в силата на институциите. Не смятам, че държавата трябва да зависи от волята на един човек, независимо кой е той.

- Разкажете ни за Андрей Гюров извън политиката. Какво е най-важното за вас?

- Семейството ми. Със съпругата ми сме заедно вече повече от 32 години. Изградихме дома си в Благоевград, където отглеждаме двамата си синове. Те все още са ученици.

Както във всяко семейство, и при нас има обикновени разговори за училище, работа, разходи и планове. Но когато си родител, започваш да гледаш на бъдещето по различен начин.

Питаш се в каква страна ще живеят децата ти след десет години. Ще могат ли да намерят своето място тук? Ще имат ли основание да вярват, че с труд и способности могат да постигнат целите си? А родителите ти днес- ще могат ли да живеят достойно?

Не искам добрият живот в България да бъде привилегия. Искам той да бъде реалност за всяко семейство.

- Днес постоянно се говори за война, кризи и международно напрежение. Какво означава за вас сигурността?

- Сигурността започва с това държавата да е подготвена. Да има работещи институции, ясни отговорности и способност да реагира навреме.

България трябва да има надеждна отбрана и добри международни партньорства, не да ги разваля. Но националната сигурност означава и работеща икономика, достъпни обществени услуги, защитени граждани и предвидимо бъдеще.

Президентът има конкретна роля в тази система. И всъщност посоката на една държава и начинът, по който тя е заставена да работи за народа, могат да бъдат зависещи от това президентът има ли волята да се бори или не.

За мен силната държава не е тази, която говори най-високо. Силната държава е тази, която знае какво трябва да направи и го прави. В момента спешно трябва да се гарантират доставките на основни суровини (нешт и ториве) и износа на зърно. В противен случай икономиката на държавата е застрашена.

- А как бихте се отнасяли към хората, които не споделят политическите ви възгледи?

- Със същото уважение, с което бих се отнасял към всички останали български граждани.

Президентът не е представител само на хората, които са гласували за него. Той има задължения към цялото общество. Няма нищо лошо хората да имат различни убеждения. Животът ни е научил, че политическите спорове идват и си отиват, но ние продължаваме да живеем заедно, да работим заедно и да отглеждаме децата си в една държава.

Затова държа на уважението, на разговора и на еднаквите правила за всички.

- Какво бихте искали българите да очакват от президентската институция?

- Да бъде достойна, предвидима и отговорна първо за хората. Да защитава Конституцията, да представлява България с увереност и да не подминава проблемите, за които хората очакват отговор.

Вярвам в ръководители, които са готови да отговарят за решенията си.

Има един прост въпрос, който всяка власт трябва да си задава: след нашите действия животът на хората стана ли по-сигурен, по-спокоен и по-достоен?

Искам този въпрос да бъде отправян и към мен.

Платена публикация на ИК Гюров-Кандев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!