Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

На 17 октомври в Истанбул по инициатива на членовете на Инициативния комитет Тодор Тагарев, Трайчо Трайков и Корман Исмаилов се проведе среща с представители на 15 изселнически организации на български турци. В разговора, в който участваха над 100 представители на организациите, Андрей Гюров се включи онлайн.

Президентски избори 2026

По време на срещата Гюров подчерта значението на демокрацията, върховенството на закона и защитата на основните права и свободи на всеки български гражданин. Той изрази уважение към съдбата на хората, пострадали от репресиите на тоталитарния режим, и посочи, че съхраняването на историческата памет е важна част от изграждането на демократично общество.

В разговора бяха засегнати и отношенията между България и Турция, като Гюров подчерта значението на добросъседството, сътрудничеството и общата отговорност за стабилността и сигурността в региона.

"България трябва да бъде държава, в която правата и достойнството на всеки гражданин са защитени, независимо къде живее. Това е основата, върху която можем да градим общото си бъдеще", заяви Андрей Гюров.

Платена публикация на ИК Гюров-Кандев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4429
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12189
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1520
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2378
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5499
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3863
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1511
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432