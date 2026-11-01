Кандидатът за президент упражни правото си на глас в Благоевград и заяви, че е гласувал за сигурна, стабилна и европейска България

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Кандидатът за президент Андрей Гюров даде своя глас за "за сигурна, стабилна и европейска България". Той гласува в Националната художествена галерия "Св. св. Кирил и Методий" в Благоевград заедно със своята съпруга Станислава Гюрова.

"Днес е Денят на народните будители и отдаваме почет на тези, които със знанието си, със словото си и със саможертвата си са съхранили българския дух. За мен като университетски преподавател това също е професионален празник. Разчитам го като добър знак и поздравявам всички колеги", заяви Гюров.

"Днес гласувах за една сигурна, стабилна и европейска България. България, която е направила своят цивилизационен избор и трябва да го отстоява ясно, достойно и уверено", добави той.

Гюров отбеляза, че с Георги Кандев са провели "позитивна, почетена и открита кампания".

Снимка: БТА

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"Видяхме резулта на първия тур, той ни отваря вратите към това днес да направим своя избор, да изберем бъдещето, а не миналото. Но сега решението е в ръцете на всички български граждани. Днес те са народните будители", каза Гюров и призова всички да излязат да гласуват.

На въпрос какво би казал на тези, които не излязоха да гласуват миналата седмица, Гюров заяви, че " днес изборът е ясен" и очаква "всички български граждани да вземат съдбата си в своите ръце и да гласуват за своето бъдеще".

Снимка: БТА

Изборният ден започна в 7:00 часа, като избирателите могат да упражнят правото си на глас до 20:00 часа. Близо 6,6 милиона българи имат право на глас.

Предендентите за "Дондуков" 2 са кандидатпрезидентските двойки Андрей Гюров - Георги Кандев и Илияна Йотова - Кирил Вълчев.

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