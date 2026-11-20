Работили сме заедно в трудни моменти и знам, че могат да носят отговорност и да вземат решения, когато това се изисква от тях, написа във Фейсбук бившият служебен премиер

293 Снимка: Фейсбук на Андрей Гюров

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Бившият служебен премиер Андрей Гюров пожела на Емил Дечев и Андрей Янкулов "успех и сили" във Висшия съдебен съвет (ВСС). "Ще им бъдат нужни", написа той във Фейсбук. И придружи публикацията си със снимка, на която е с двамата новоизбрани членове на ВСС.

"Днес Народното събрание избра новите членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Радвам се, че сред тях са Емил Дечев и Андрей Янкулов, с които имах честта да работя в служебното правителство, което ръководех.

Познавам ги като хора с професионализъм, почтеност и кураж да отстояват принципите си, дори когато това не е лесно. Работили сме заедно в трудни моменти и знам, че могат да носят отговорност и да вземат решения, когато това се изисква от тях", написа във Фейсбук Гюров.

В публикацията си той подчертава, че пред новия Висш съдебен съвет стои огромна отговорност. "Години наред доверието в съдебната власт е подкопавано от съмнения за зависимости, политическо влияние и липса на отчетност. Тези проблеми няма да изчезнат с избора на нови членове. Нужни са конкретни решения, които да покажат, че правосъдието в България може да бъде независимо и еднакво за всички", продължава публикацията си бившият кандидат за президент.

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"Вярвам, че Емил и Андрей добре разбират тежестта на тази отговорност. Познавам ги като хора, които не се страхуват да отстояват принципите си, дори когато това е трудно.

Пожелавам им успех и сили. Ще им бъдат нужни", завършва Андрей Гюров.

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