Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи, каза кандидат-президентът и отправи призив за дебат към Йотова

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Андрей Гюров заяви, че няма да води преговори с никоя политическа сила за подкрепа за балотажа и уточни, че не е водил такива досега.

"Не сме водили и няма да водим. Не сме разговаряли с нито една партийна централа. Ние говорим с българските граждани, виждаме много подкрепа от най-различни страни и разчитаме на всеки глас.", каза той. "Тези избори няма да бъдат решени в партийните централи", заяви още той, като заедно с Георги Кандев застана пред медиите, за да коментират първия тур и да дадат знаци за седмицата, която предстои преди балотажа.

Кандидат-президентът заяви, че е готов и призовава Илияна Йотова на цивилизован дебат, за да изберат гражданите, по думите му, "между две личности и две посоки" за България. На този дебат, според него, хората трябва да чуят позициите на двамата претенденти за "Дондуков" 2 как ще използват своите правомощия и какво ще предприемат за страната в трудната ситуация в момента.

"Ние започнахме тази кампания с инициативен комитет, който е изграден изцяло на граждански принцип. Видяхме, че успяхме да увеличим нашата подкрепа многократно и това е една формула, която се припозна от българските граждани. И ние ще продължаваме да търсим подкрепа от всеки един от тях, независимо от партийната им принадлежност", заяви той.

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"България е една и не трябва да се делим на наши и ваши. Това е огромно доверие, което ни задължава да продължим битката за нова посока на България", каза Гюров и благодари на всички гласували български граждани.

"Предстои ни много работа. Следващата седмица България отново трябва да избира между две личности и два начина. Аз вярвам, че на България й трябва активен президент срещу концентрацията на власт и президент, който обединява, а не ги разделя", заяви подкрепеният от ПП и ДБ кандидат.

"Ние представяме една платформа и очакваме сега, когато остават само две кандидатури хората да изберат между две личности и две посоки. Всички тенденции работят в наша посока и се надяваме на подкрепата на всички български граждани. Наистина определяме бъдещето на страната си", заяви Гюров.

Кандидатът за негов вицепрезидент Георги Кандев уточни, че дебатът ще бъде проведен само между двамата кандидати за президент, не и между номинираните за вицепрезидент от двете двойки. И завърши с фразата, станала негова запазена марка от времето му на главен секретар на МВР: "И колеги, не се прибирайте, имаме още една трудна седмица".

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