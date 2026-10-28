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Кандидатът за президент Андрей Гюров отправи остри критики към управляващите за действията им по отношение на сигурността на българските води и крайбрежието на Черно море. Във видеообръщение той заяви, че властта използва страха от война, но не предприема необходимите мерки, за да защити страната от реалните рискове.

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"Имам въпрос към онези, които използват думата "войнолюбци" - любима дума на Гьобелс и Сталин. Как осигурихте мира? Как осигурихте сигурността на нашите води и брегове?", попита Гюров.

По думите му управляващите говорят за опасността от война, докато собственото им бездействие позволява рисковете да достигнат непосредствено до България.

"Докато управляващите ни плашат с война, точно тяхното бездействие допуска войната да стигне до бреговете ни. Правителството не може, не знае и не успява да защити гражданите си", заяви кандидатът за президент.

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Гюров призова държавата да премине от декларации и политически внушения към ясни мерки за защита на населението, корабоплаването и българското крайбрежие.

"Време е да осъзнаем какво причиняват тези хора и най-накрая да защитим страната си. Радев и Йотова са наблюдатели - не информират населението, крият се и отказват да предприемат ясни действия", подчерта той.

В обръщението си Андрей Гюров коментира и разпространената от официалната страница на "Прогресивна България" лъжа, че се е срещал с Делян Пеевски.

"Докато това се случва, официалната страница на "Прогресивна България" разпространява лъжата, че съм се срещал с г-н Пеевски. Стига вече отчаяни лъжи", заяви Гюров.

Кандидатът за президент настоя, че сигурността на България изисква навременна информация, конкретни решения и институции, които поемат отговорност, вместо да наблюдават развитието на кризата и да търсят политически противници.

Платена публикация на ИК Гюров-Кандев, част от предизборната кампания за президент и вицепрезидент. Купуването и продаването на гласове е престъпление!
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