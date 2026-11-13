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Управляващите се държат като тригодишно дете, което упорито бърка в контакта, а държавата е изправена пред опасността да повтори гръцкия сценарий заради тежки преразходи, които в крайна сметка ще бъдат платени от хората. Такова мнение изразиха анализаторите Диана Дамянова, Андрей Райчев и доц. Татяна Буруджиева пред bTV.

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Повод за техните коментари станаха острата полемика и словесните престрелки в Народното събрание между властта и опозицията заради законови промени, касаещи личните асистенти, при които държавата орязва част от правата им с аргумент, че могат да работят на още едно място.

"Казаха, че реформата се прави, за да се увеличи ефективността и качеството на начина, по който се прилагат тези грижи. Безумно е, няма смисъл да се коментира. Прави се против интересите на тези хора", коментира PR експертът Диана Дамянова.

"Това правителство се държи като 3-годишно дете, на което си му обяснил, че не трябва да бърка в тока, защото е опасно. Обаче то минава отзад и отново бърка, ако може да гръмне тока, защото така се учи на порядък", смята тя.

"Тези хора нямат програма, нямат идея. Те имат единствено намерение да ни управляват, защото тази държава им е дадена. И като им е дадена, те ще местят пешките, докато те не кажат стига", каза още Дамянова.

"Това, което държавата трябва да направи, е да спести огромни пари, защото прехарчва. Тези пари ще бъдат взети от хората", посочи социологът Андрей Райчев.

"Драматично е по същество. Ние трябва да спестим няколко милиарда и това е да се засегнат социалните помощи, замразяване на пенсиите, на заплатите на бюджета. И всички истории са тъжни, защото сме прехарчили и вървим по гръцкия и румънския сценарий", коментира той.

По думите му спестяването на пари от народа е нещо страшно.

"В бюджета за 2027 г. няма нищо уникално и нищо, което се обещаваше. Защо още в бюджета за 2026 г. не се обясни това, което всички знаем - че трябва да се спестят милиарди", каза от своя страна политологът доц. Татяна Буруджиева.

"Не можеш да тръгваш от 700-те евро в нито една сфера, защото това е под прага на бедността в момента с тази инфлация", коментира тя.

Два дни по-рано социалният министър Наталия Ефремова заяви на брифинг в МС, че възнагражденията за личните асистенти няма да се намаляват, а ще има нов начин за изчисляване на ставката предвид предлагания нов вид правоотношения.

По думите ѝ в някои случаи при преоценяване на часовете за предоставяне на услугата е възможно възнаграждението да бъде и малко по-високо.

Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти
Виж още Ефремова: Няма да допуснем намаляване на възнагражденията на личните асистенти

Ефремова обясни, че се предлага отношенията с личните асистенти да бъдат уредени със специален договор вместо с трудов. Според нея тази форма съответства по-добре на същността на предоставяната услуга и ще позволи по-гъвкаво осигуряване на подкрепата за хората с увреждания. Тя ще даде възможност и на по-широк кръг лица, които в момента не могат да бъдат лични асистенти, да станат такива, добави министърът.

На въпрос дали промяната ще се отрази на стажа на асистентите Ефремова каза, че в законопроекта е предвидено времето да се зачита за осигурителен стаж.

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