Лидерът на ДСИ прогнозира разпад, ако страната се отклони от пътя към ЕС

9705 Снимка: Getty Images/ Guliver Photos

Лидерът Лидерът на опозиционната македонска партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети се обърна директно към премиера Християн Мицкоски, предупреждавайки го, че евентуалното отклонение от пътя на ЕС е предизвикателство за разделенията в Република Северна Македония (РСМ), пишат местните издания.

"Ако Македония не продължи пътя си към ЕС, тогава гражданите на тази страна няма да имат друг избор, освен да тръгнат - едни с Албания, а някои - с България!", публикува изявлението му албаноезичният информационен портал "Тетова Сот".

"Затова не подхранвайте съгражданите ни с омраза, защото не албанците превземат държавата, нито Албания, нито България. И Албания, и България са в ЕС, къде ще бъдем ние?", каза още Ахмети.

"Днес в Тетово беше нашият предизборен щаб, определящ важна стъпка в историческия референдум, който ни очаква. Тази изключителна мобилизация е доказателство, че албанците се обединяват, че са решителни и готови да защитават достойнството, равенството и европейското бъдеще на земята. Обединението на политическите сили в този съюз е най-силният ни отговор на предизвикателствата, пред които са изправени "закъснелите патриоти", заяви той.

"Знаем, че пътят ни не е лесен, но нашето единство е гаранция, че никой не може да ни спре. Този референдум не е за една-единствена партия, нито за един отделен човек, той е за албанците и нашата земя", каза още лидерът на ДСИ.

