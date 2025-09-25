Лидерът Лидерът на опозиционната македонска партия Демократичен съюз за интеграция (ДСИ) Али Ахмети се обърна директно към премиера Християн Мицкоски, предупреждавайки го, че евентуалното отклонение от пътя на ЕС е предизвикателство за разделенията в Република Северна Македония (РСМ), пишат местните издания.

"Ако Македония не продължи пътя си към ЕС, тогава гражданите на тази страна няма да имат друг избор, освен да тръгнат - едни с Албания, а някои - с България!", публикува изявлението му албаноезичният информационен портал "Тетова Сот".

"Затова не подхранвайте съгражданите ни с омраза, защото не албанците превземат държавата, нито Албания, нито България. И Албания, и България са в ЕС, къде ще бъдем ние?", каза още Ахмети. 

"Днес в Тетово беше нашият предизборен щаб, определящ важна стъпка в историческия референдум, който ни очаква. Тази изключителна мобилизация е доказателство, че албанците се обединяват, че са решителни и готови да защитават достойнството, равенството и европейското бъдеще на земята. Обединението на политическите сили в този съюз е най-силният ни отговор на предизвикателствата, пред които са изправени "закъснелите патриоти", заяви той.

Почти половината северномакедонци смятат, че страната върви в грешна посока
"Знаем, че пътят ни не е лесен, но нашето единство е гаранция, че никой не може да ни спре. Този референдум не е за една-единствена партия, нито за един отделен човек, той е за албанците и нашата земя", каза още лидерът на ДСИ.

 

 

