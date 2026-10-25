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Настоящият държавен глава Илияна Йотова увеличава преднината си пред опонента си Андрей Гюров. Това показват данните от паралелното преброяване на 70% на агенция "Алфа рисърч" от днешния президентски вот към 20 часа.

Президентски избори 2026

Йотова получава 35,7% подкрепа, а Гюров - 31,8 от гласовете на избирателите.

При първите данни на социолозите от "Алфа Рисърч" от екзитпола към 19 часа разликата между Йотова и Гюров бе малко под 3 процента. 

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,5%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:

  • Радостин Василев и Красимир Манов - 4,1%,
  • Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3,9%,
  • Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2,7%.

4,4% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,3% към 20.00 ч.

15,95% е избирателната активност към 16.00 ч., сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души пък са имащите право на глас за първи път. Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 часа избирателната активност е 16,04 %, докато на предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12 %.

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