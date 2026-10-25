Настоящият президент получава 34,6 процента подкрепа, а кандидатът, подкрепен от ПП-ДБ - 32,7 на сто от гласовете

2994 Графика: Стоян Гогов, Dir.bg

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Илияна Йотова е на първа позиция с 34,6% подкрепа на проведените днес избори за президент. Тя повежда с 1,9 процента пред кандидата, подкрепен от ПП-ДБ, Андрей Гюров, който получава 32,7% от гласовете на избирателите. Това показват данните от паралелното преброяване на 100% на агенция "Алфа рисърч".

Третото място е за Костадин Костадинов и Петър Волгин с подкрепа от 12,6%.

След тях се нареждат кандидатпрезидентските двойки, както следва:

Радостин Василев и Красимир Манов - 4,1%,

Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева - 3,8%,

Иван Христанов и Стоянка Черкезова - 2,7%.

4,6% от избирателите са посочили в бюлетината "Не подкрепям никого".

Избирателната активност според агенцията е 22,5% към 20.00 ч.

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15,95% е избирателната активност към 16.00 ч., сочат данните, публикувани на страницата на Централната избирателна комисия. Това означава, че от имащите право на глас 6 637 238 до урните са отишли 1 058 669.

На предходните избори за президент през 2021 г. избирателната активност по това време е била 24,12 %.

Българските граждани днес избират своя седми президент. Общо 6 590 000 души имат възможност да избират между 27 кандидатпрезидентски двойки. Общо 46 001 души пък са имащите право на глас за първи път. Секциите в страната, в които се гласува с машина, са 9373, като в 2249 от тях има две машини. Общият брой на машините е 11 622.

За изборите в чужбина има 613 секции, разположени в 60 държави. Във 242 от тях се гласува с машина, а в 24 - с две машини. Най-много секции са предвидени в Обединеното кралство - 82, и в Турция - 78. В Германия секциите ще бъдат 70, в Испания - 67, а в САЩ - 44.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.