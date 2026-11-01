Според последните данни 3 процента от избирателите са посочили в бюлетината си опцията "Не подкрепям никого"

1909 Колаж: Надежда Христова, Dir.bg

Чуйте статията:

Илияна Йотова печели балотажа на президентските избори с преднина от почти 18 процента или 340 000 гласа пред опонента си Андрей Гюров. Това сочат резултатите от паралелното преброяване на 100% на агенция "Алфа Рисърч".

Настоящият държавен глава получава 57,4% подкрепа, а на втора позиция с 39,6% е двойката Андрей Гюров и Георги Кандев.

Според социолозите от "Алфа Рисърч" 3 процента от избирателите са посочили в бюлетината си опцията "Не подкрепям никого".

Избирателната активност е 29,1% или 1 920 000 избиратели.

"Една голяма част от младите хора не излязоха да гласуват. Но по-младите, в по-големите градове и с по-модерни професии формират една по-широка социална група. Андрей Гюров беше победител в трите софийски района на първия тур и в Пловдив, навсякъде другаде победител бе Илияна Йотова", коментира социоложката от "Алфа Рисърч" Боряна Димитрова.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Общо 6 590 000 души имаха възможност да избират между класиралите се на първите две места на първия тур двойки - настоящия държавен глава Илияна Йотова и Кирил Вълчев и бившия премиер Андрей Гюров и Георги Кандев.

Междувременно Централната избирателна комисия гласува край на изборния ден на балотажа за президент и вицепрезидент на 1 ноември.

Секциите в страната, в които се гласуваше с машина, бяха 9373, като в 2249 от тях имаше две машини. Общият брой на машините бе 11 622. На 30 юли 2026 г. Народното събрание реши да се въведе изцяло машинно гласуване в секции с над 300 избиратели.

ЦИК трябва да обяви окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент в тридневен срок след вота.

От комисията съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.