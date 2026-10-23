Водачите регистрират спад, вторите - ръст, а третите - още по-голяма мобилизация в края на кампанията

6844 Графика: alpharesearch.bg

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Кандидатпрезидентската двойка Илияна Йотова и Кирил Вълчев запазва водещата си позиция, но регистрира спад в подкрепата с 41,1%, Андрей Гюров и Георги Кандев бележат ръст с 28,3%, а Костадин Костадинов и Петър Волгин са мобилизирали още повече от потенциалните си гласоподаватели, достигайки 12,8%. Това показват данните от последното социологическо проучване за вота в неделя на "Алфа Рисърч", представено от Геновева Петрова в бТВ.

Данните на агенцията в началото на предизборната кампанията показваха 44,5% за Йотова, 26,1% за Гюров, 10,5% за Костадинов.

Изследването в края на кампанията е проведено в периода 18-22 октомври 2026 г. и е реализирано със собствени средства на социологическата агенция. Проучването обхваща 1000 пълнолетни граждани от цялата страна. Използвана е двустепенна извадка с квоти по основните социално-демографски признаци. Информацията е събрана чрез пряко стандартизирано интервю с таблети, проведено по домовете на анкетираните лица. Резултатите са публикувани на сайта на агенцията.

Двойките Радостин Василев и Красимир Манов (3,9%), Иван Христанов и Стоянка Черкезова (3,6%) и Ивелин Михайлов и Юлиана Матеева (3,4%) оформят втора група кандидати, които остават на значителна дистанция от водещите, но също успяват да привлекат допълнителна подкрепа според проучването.

Около 40% от избирателите заявяват готовност да гласуват на изборите на 25 октомври, а 17% все още не са решили как ще постъпят. В сравнение с началото на кампанията се отчита леко повишаване на интереса към вота. Докато в началото готовност да гласуват са заявявали около 37% от избирателите, сега делът им достига 40%, показват данните на "Алфа Рисърч".

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По думите на Геновева Петрова това се равнява на приблизително 2,6-2,7 милиона души. "Това потвърждава и регистрираното в началото на кампанията очакване, че избирателната активност няма да достигне необходимите 50 на сто, за да можем да изберем президент", обясни тя.

Според социолога повишеният интерес не се дължи толкова на кампаниите на самите кандидати, колкото на събитията от последните седмици. Сред тях се открояват атаките с дронове в Черно море, които са поставили темата за националната сигурност сред водещите въпроси в предизборната кампания.

Данните показват, че в хода на кампанията около 21% от избирателите са успели да вземат решение как ще постъпят на изборите. Въпреки това 17% продължават да се колебаят и заявяват, че ще направят своя избор в оставащите дни до вота.

Проучването изследва и обществените нагласи към действията на правителството след ударите по търговски кораби в българската икономическа зона.

Резултатите показват, че 37% смятат, че България трябва да потърси повече съдействие от Европейския съюз и НАТО, 24% настояват страната да запази пълен неутралитет, 19% определят реакцията на правителството като напълно адекватна, 20 на сто не могат да преценят.

Според Геновева Петрова данните показват, че позициите, свързани с по-категорична реакция на държавата, получават значителна подкрепа. Тя свърза тази тенденция и с мобилизацията на избиратели около кандидати, които изразяват по-ясни позиции по въпросите на националната сигурност.

Социологът коментира и политическите събития от последните дни, включително арестите на кметове от ДПС и искането за сваляне на депутатския имунитет на съпредседателя на "Да, България" Божидар Божанов. По думите ѝ подобни събития, случващи се непосредствено преди изборите, неизбежно оказват влияние върху нагласите на избирателите. Те могат както да демотивират част от привържениците на определени кандидати, така и да мобилизират техните опоненти.

"Трудно е да се каже, че цялата тази амалгама от политически събития, които се случват през последните дни, ще бъде в полза само на един или пък ще бъде в ущърб само на един", посочи Петрова.

Според нея най-уязвима от инцидента с изблъскването от гард от НСО на репортерката на ПИК Соня Колтуклиева пред централата на "Прогресивна България" е кандидатпрезидентската двойка, подкрепяна от управляващите, тъй като част от скандалите са свързани с действия на властта.

"Тези събития неминуемо се превръщат в част от кампанията и има всички основания да очакваме, че те ще окажат своето влияние. Степента, в която ще стане това, ще видим в неделя", заключи Геновева Петрова.

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