"Алфа рисърч": Избирателната активност засега не се отличава много от първия тур
Имаме основание да очакваме по-голямо активизиране на избиратели, смятат в агенцията
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Избирателната активност на втория тур на президентските избори е 3,0% към 10.00 часа, показват данни на агенция "Алфа Рисърч".
Президентски избори 2026
Подобна беше избирателната активност и на първия тур преди седмица, когато беше отчетена избирателна активност от 3,1 на сто към 10.00 часа.
Имаме основание да очакваме по-голямо активизиране на избиратели, заяви пред БНР Геновева Петрова, "Алфа рисърч". "Най-вече от колебаещи се избиратели". Наблюдаваме с повишен интерес регионите, които в първия тур се откроиха с бойкот на вота, посочи тя в предаването "Преди всички".
"Любопитно е дали избирателите в тях са намерили аргументи, които да ги мотивират да излязат да гласуват. До момента наблюдаваме малко по-голяма активност в по-големите региони на страната".
Машинното гласуване не е основният аргумент да има ниска избирателна активност на първия тур, коментира социологът. Геновева Петрова предупреди, че предварително обявяваните резултати в интернет пространството не трябва да бъдат приемани безусловно за надеждни данни за гласуването.
"Единствените надеждни са тези, които ние, агенциите, които сме регистрирани да провеждаме екзит пол проучвания, представяме в ефира на БНР и други медии".
Тя призова гласоподавателите да се отзовават, когато бъдат приканени за участие в екзит пол. "Участието им е анонимно. Така допринасят за възможността всички ние, като общество да бъдем навреме информирани с точна и надеждна информация за резултатите". Според Петрова делът на тези гласоподаватели, които ще отидат до урните, за да отбележат, че не подкрепят никого, "няма да бъде изненадата на този втори тур".
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