"Не вярвам, че нашите военновъздушни сили са в състояние да свалят самолета, с който за Унгария ще лети руският президент Владимир Путин. Но защо пък да не опитат? Разбира се, при условие, че от Кремъл поискат той да прелети над земята ни". Това написа във "Фейсбук" бившият председател на Народното събрание и евродепутат от ГЕРБ-СДС Александър Йорданов.

Русия на Путин

Повод за коментара му стана информацията, че президентът на САЩ Доналд Тръмп се е уговорил с руския си колега да се срещнат до дни в Будапеща, за да продължат разговорите си за прекратяването на войната в Украйна. Сред възможните маршрути на полета на Путин от Москва е и страната ни, макар че това е малко вероятно.

Преди обаче да мислим "за най-хубавото", продължава Александър Йорданов, би било добре, ако правителството откаже да осигури коридор за този полет. Със сигурност така ще постъпят Полша и Румъния, смята политикът от СДС. "Така на владетеля на Кремъл ще му се наложи да лети дълго и предълго, за да стигне до Будапеща", написа още литераторът.

Според специализираното издание Air Live маршрутът може да достигне до 5 хиляди км, което увеличава времето за полет с 3 часа. Най-вероятно самолетът на руския държавен глава ще заобиколи през Каспийско море, Иран, Турция, Средиземно море, Черна гора и Сърбия, за да кацне в Будапеща. "Наистина продължителен полет, но не защото на високопоставения пътник много му се пътува (той все пак е на години!), а защото е сгазил лука и Международният наказателен съд е издал заповед за неговия арест. Владимир Путин е обвинен за извършените от руските войски престъпления в Украйна, включително и за незаконната депортация на украински граждани, сред които и много деца. Това за децата е вярно. Те са отвлечени от родината им, за да бъдат превърнати в еничари", написа още Йорданов в социалната мрежа.

Според бившия евродепутат няма нужда българското външно министерство да чака искане от страна на Москва, за да каже "не". "Трябва да го каже още сега. За да си планират в Москва друг маршрут и да са наясно, че той ще бъде по "Околовръстното"", категоричен е Александър Йорданов.

Според бившия председател на Народното събрание американският президент допуска голяма грешка, че отново ще се среща с руския президент. "При предишната, състояла се между двамата в Анкъридж, той посрами своята страна. Сега май е решил да стори същото и в Будапеща. Що се отнася до домакина на срещата, унгарският премиер Виктор Орбан, той отдавна е путинофил. И путинофилството му го направи и тръмпист. Голямо унижение за Унгария", завършва поста си Йорданов.

