Снимка: iStock by Getty images
Актуализираха резултатите от гласуването към 14.30 часа
Канал в YouTube продължава да изнася данни за гласуването
17169 Снимка: iStock by Getty images
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Нови резултати от днешните избори публикуваха в YouTube >>
В платформата за видео споделяне са оповестени данни от преброявания към 14.30 часа >>
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Публикуваха нова порция резултати
Изнесоха и данни към 12:30 часа
Изтекоха първи резултати от вота
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