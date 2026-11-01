Към 11 часа най-ниска е активността в Кърджали – 3,69%, въпреки че областта отчита ръст на избиратели спрямо първия тур

7460 Снимка: БТА

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Избирателната активност на втория тур на президентските избори към 11:00 часа е 6,11%, което е с 0,31 процентни пункта повече спрямо същия час на първия тур на 25 октомври. До урните са отишли 405 270 души срещу 385 092 преди седмица, или с 20 178 избиратели повече. Това показват данните на Централната избирателна комисия (ЦИК), обявени от говорителя ѝ Стоянка Балова.

Сравнението по области и избирателни райони показва, че повишението на активността не е равномерно. Докато в голяма част от страната на балотажа гласуват повече хора, в трите столични избирателни района се отчита спад спрямо първия тур.

Най-висока е активността във Видин, където към 11:00 часа са гласували 8,68% от избирателите срещу около 8,12% на първия тур. Следват Софийска област със 7,84% при 7,77% преди седмица, Враца със 7,78% срещу 7,36%, Стара Загора със 7,71% срещу 7% и Ямбол със 7,69% срещу 7,38%.

Осезаемо увеличение има в Хасково, където активността достига 7,4% при 5,84% на първия тур - ръст от 1,56 процентни пункта. В Кърджали също се отчита повишение - от около 2,56% на 25 октомври до 3,69% на балотажа. Въпреки това областта остава с най-ниската избирателна активност в страната.

Гласуване в Хасково Снимка: БТА

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В Благоевград активността нараства от 4,54% до 5,5%, а в Силистра - от 5,85% до 6,95%. В Русе са гласували 7,41% срещу 6,54% на първия тур, във Велико Търново - 7,6% срещу 7,02%, а в Ловеч - 7,12% срещу 6,66%.

В София обаче тенденцията е обратна. В 23-ти избирателен район активността намалява от 7,54% на първия тур до 6,43% на балотажа. В 24-ти район спадът е от 5,7% до 4,54%, а в 25-и - от 6,7% до 6,1%. Най-сериозно е понижението в 24-ти район - с 1,16 процентни пункта.

В Пловдив-град активността остава почти непроменена - 4,64% срещу 4,65% на първия тур. В Пловдивска област обаче се отчита повишение от 5,69% до 6,22%.

Сред областите, в които активността също се увеличава, са Бургас - от 4,94% до 5,29%, Варна - от 5,73% до 5,91%, Габрово - от 6,79% до 6,99%, Добрич - от 5,86% до 6,29%, и Кюстендил - от 6,02% до 6,49%.

В Монтана са гласували 7,49% срещу 7,24% преди седмица, в Перник - 6,7% срещу 6%, в Плевен - 6,14% срещу 5,74%, в Разград - 5,85% срещу 5,46%, а в Шумен - 6,37% срещу 5,52%. В Търговище активността се повишава от 4,91% до 5,93%.

Спад се наблюдава в Пазарджик, където активността е 4,93% срещу 5% на първия тур, в Сливен - 4,81% срещу 4,83%, и в Смолян - 6,7% срещу 6,83%.

Така към 11:00 часа балотажът отчита малко по-висока избирателна активност в национален мащаб, но със съществени различия между отделните райони.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.