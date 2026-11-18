След скандала и законовите промени от 2019 г. още не са възстановени над 40 хил. евро

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7 партии още не са върнали надвзети държавни субсидии от общо 42 348,32 евро, показа справка на Dir.bg в тематичните регистри на финансовото министерство.

През 2019 г. от "Шоуто на Слави" разкриха, че само през 2018 г. са изплатени над 6,5 милиона лева допълнително над тогавашните 11 лева на глас. Поради неяснота в закона се оказа, че субсидиите са изчислявани не върху получените гласове от парламентарните формации и партиите с над 1%, а на базата на подадените общо за всички участници в изборите гласове. "Труд" добави към разкритието, че това се е случвало през цялото време - още от началото на раздаването на субсидиите през 2002 г.

В резултат на скандала парламентът коригира закона и задължи партиите да върнат надвзетите пари за последните три години (колкото е безспорната давност). Предвидени бяха три начина за връщане в хазната на сумата от общо 14 463 706 лв. - доброволно, чрез удържане на половината от следващите траншове от издръжката и чрез НАП. За планирания период от две години бяха възстановени доброволно 8 348 824 лв. и удържани 5 902 887 лв., след това бяха върнати още няколко по-дребни суми от общо 20 198 лв., а НАП е успяла да събере 133 102 лв.

Останалите 82 826,11 лв. са превалутирани тази година на 42 348,32 евро и продължават да стоят в графата "невъзстановени".

Дължат ги следните партии: "Атака" с председател Волен Сидеров - 15 777,96 €, "Нова зора" с председател Минчо Минчев - 5 342,75 €, Движение "България на гражданите", чийто лидер беше Меглена Кунева, а понастоящем е кметът на Добрич Йордан Тошков Йорданов - 10 981,88 €, "Глас народен" с председател Светослав Витков - 7 944,96 €, "Съюз на комунистите в България" - разпуснат през 2021 г. поради повече от 5 г. неучастие в никакви избори - 1 542,06 €, Български демократичен съюз "Радикали", прекръстен през 2024 г. на "Граждански блок" с настоящ председател бившият главен прокурор Иван Гешев - 360,41 €, Партия на българските жени с председател Весела Драганова - 398,30 €.

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