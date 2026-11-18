Издръжката на формациите в парламента излиза средно по 27 млн. лв. на година, откакто започна през 2002 г., в настоящия мандат пада на 8,65 млн. евро

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Над 650 милиона лева (над 332 милиона евро) държавни субсидии е отпуснала държавата на партиите от началото на 2002 г. до 30 септември тази година. Това показват изчисления на Dir.bg на базата на публична информация от Министерството на правосъдието, което администрира дотациите от 2021 г. насам и на Министерството на финансите, което отговаряше преди това.

Това прави средно по над 27 млн. лв. на година.

След последните избори за Народно събрание и по актуалната тарифа годишната издръжка на партиите ще излиза по 8 654 248 евро (16 926 238 лв.). В пикови години, от които ни делят десетки проценти инфлация, беше надхвърлила 50 млн. лв.

През юни управляващото мнозинство на "Прогресивна България" намали сумата от 8 лева на 3 евро за периода до края на 2026 г. В проекта на кабинета "Радев" за Бюджет 2027 е предложено ставката да се запази и догодина.

Наскоро правосъдното министерство публикува информацията за третия от четирите равни транша, на които се изплаща дотацията. Той е за периода от 1 юли до 30 септември и е първият с пари само за получилите право на издръжка 12 партии след парламентарните избори на 19 април.

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ПБ взе 1 092 597 €, но тъй още не беше учредена като партия и се яви като коалиция, сумата е отпусната по сметките на трите ѝ мандатоносителки - Политическо движение "Социалдемократи" (1 070 745 €), Социалдемократическа партия (10 926 €) и Движение "Нашият народ" (10 926 €).

ГЕРБ-СДС получи 327 990 € (319 580 € за ГЕРБ, 8 410 € за СДС).

ПП-ДБ, които се явиха заедно, но се разделиха в две парламентарни групи, разпределят държавната издръжка от общо 309 155 € по следния начин: 133 679 € за "Продължаваме промяната" (ПП), 116 984 € за Движение "Да, България" (Да, БГ), 58 492 € за "Демократи за силна България" (ДСБ).

174 442 € е сумата за Движение за права и свободи (ДПС), 104 305 € - за "Възраждане".

Субсидия по закон получават и получилите самостоятелно над 1% от гласовете партии "Величие" - 79 024 € и Морал, Единство, Чест (МЕЧ) - 76 049 €.

Сметките на 12-те държавно субсидирани партии ще бъдат захранени с тези суми по още веднъж преди Коледа и по четири пъти догодина, ако бъде гласувано предложеното в бюджета. Толкова ще бъдат парите и до края на мандата, ако мнозинството не реши да станат повече.

Издръжката на формациите в парламента започна през 2002 г. с по 1 лв. на получен действителен глас на избори за НС и беше 4,5 милиона лева годишно, като достигна до 50,5 млн. през 2011 г. и 2012 г., когато беше 12 лв. на глас.

От началото до първия транш за 2018 г., партиите бяха получили 447 750 457 лв., показа справка на финансовото министерство, изготвена за "Труд" след запитване по Закона за достъп до обществена информация (сега правосъдното министерство отказа да изготви такава за Dir.bg). Сумите са както следва: по 4,5 млн. лв. за 2002 и 2003 г., 4 479 984 лв. за 2004 г., 5 356 798 лв. за 2005 г., 5 744 674 лв. за 2006 г., 12 853 634 лв. за 2007 г., 16 051 995 лв. за 2008 г., 46 695 545 лв. за 2009 г., 42 994 333 лв. за 2010 г., 50, 494 036 за 2011 и 2012 г., 45 402 977 лв. за 2013 г., 38 282 853 лв. за 2014 г., 36 115 104 лв. за 2015 и 2016 г., 38 057 288 лв. за 2017 г. и 9 662 096 лв. - първи транш за 2018 г.

До края на годината партиите получиха още 29 милиона.

През 2019 г. по груби сметки взеха около 32,2 млн. лв., през 2020 г. - около 30,4 млн. лв.

Оттам нататък в архивите отново са налични точните суми. За 2021 г. субсидиите бяха 18 585 876 лв., за 2022 г. - 18 192 655 лв., за 2023 г. - 19 218 725 лв., за 2024 г. - 14 102 907 лв.

Миналата година издръжката на партиите излезе на държавата 18 491 962 лв.

Тази година, вече в еврозоната, до момента са отпуснати 6 800 686 евро.

От 2019 г., когато субсидиите само за 5 месеца бяха намалени до 1 лв. на глас, парламентарните партии и тези с над 1% до ден днешен не плащат наеми, а само експлоатационни разходи за помещенията, които държавата и общините са задължени със закон да им предоставят.

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В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.