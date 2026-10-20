9373 ще са секциите в страната, в които ще се гласува с машина, като във 2249 от тях ще има по две

581 Снимка: БТА

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6,59 млн. души ще имат право да гласуват на предстоящия президентски вот, от които 46 хил. влизат за първи път в избирателните списъци, съобщи говорителят на ЦИК Стоянка Балова на редовния седмичен брифинг на комисията.

9373 ще са секциите в страната, в които ще се гласува с машина, като във 2249 от тях ще има по две - общо 11 622 устройства.

За гласуването в чужбина ще има 613 секции, от които в 242 ще се гласува с машина, а в 24 - с по две, общо 290.

Ако има втори тур, ще бъдат изпратени нови машини до секциите извън страната. Приети са и методическите указания за работа на избирателните комисии в чужбина. До края на деня ще бъдат назначени членовете им.

Изборните книжа вече се разпращат в страната. Доставят се хартиените бюлетини и ролките със специализирана хартия за машините, като в секциите с едно устройство - ще има по две ролки, а в тези с две машини - пет. До изборния ден те ще бъдат строго охранявани.

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За хора с увреждания ще бъдат отпечатани 1500 броя тактилни шаблони за гласуване с хартиени бюлетини до 23 октомври. От печатницата "Демакс" АД имат ангажимента да ги транспортират до съответните РИК, които заедно с общинските администрации ще извършат разпределението и предаването на шаблоните и указанията на ЦИК.

Балова обясни, че тактилният шаблон покрива изцяло бюлетината, има квадратни и кръгли прорези в местата за обозначаване на гласа на избирателя и съдържа изписани на брайлова азбука номерата на партиите, инициативните комитети и на полето не подкрепям никого. В горния край на шаблона на брайлова азбука е изписан районът, в левият вертикал на шаблона са изрязани квадратчета, които съвпадат точно с квадратчета на номерата на партиите, инициативните комитети, участващи в изборите.

Избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването, ще могат да гласуват в определените за тази цел места - предимно на първия етаж от сградите, в които са поместени СИК. Те могат да гласува в избрана от него подходяща секция, а избирателите с увредено зрение могат да гласуват самостоятелно. Когато избирателят е с увредено зрение, слух или с друго увреждане, което не позволява извършването на необходимите действия при гласуването, председателят на комисията може да разреши гласуване, включително чрез машина, да се извърши с помощта на придружител, посочен от избирателя.

Във връзка с образуването на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и задържане, както и в плавателни съдове, под български знаме, ЦИК определи, че избирателна секция се образува при наличието на не по-малко от 10 избиратели.

До 17:00 ч. на 22 октомври трябва да уведомят компетентните органи за включване в списъците на избиратели, за да бъдат заличени от избирателните списъци по техният постоянен адрес. В самия изборен ден в списъците може да се вписват избирателите на допълнителна страница или така нареченото "под чертата". Така се вписват и служебно взетите лица от персонала на тези места.

До 23 октомври избирателите с пропуски или грешки в списъците могат да подадат заявление за включването им в изборния процес. Тя припомни още, че в 00:00 ч. на 23 октомври приключва предизборната кампания, а до 00:00 ч. часа на 24 октомври се забранява огласяването под каквато и да е форма на резултати от допитване на общественото мнение. До 17:00 ч. на 24 октомври партиите, коалициите и инициативните комитети подават в РИК заявления за регистрация на застъпници на кандидатски листи.

До 27 октомври РИК следват да изпратят до ЦИК сканирани протоколи с данните от гласуването. В същия срок ЦИК ще обяви резултатите от изборите и имената на избраните президент и вицепрезидент, ако има. Ако никой от кандидатите в изборите не е избран, тогава ЦИК определя първите две кандидатски листи с най-много гласове и насрочва балотаж за 1 ноември 2026 г.

Говорителят на ЦИК припомни, че изборният ден започва в 7:00 часа и приключва в 20:00 часа или при удължение, не по-късно от 21:00 часа. Аналогично е и гласуването извън страната. Отчитането на гласуването става след като СИК установи резултатът от гласуването, състави протокол и го предаде в съответната РИК. СИК извън страната, не по-късно от 24 ч., установява резултата от гласуването и съставя протокол. Те изпращат на ЦИК сканиран екземпляр от описания протокол.

Балова направи и демонстрация на приложението на ЦИК - "Избори 360°", където показа как избирателите и членовете на СИК да го използват, предаде БТА.

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