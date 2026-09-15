Не можем да приемаме активността ни да бъде превръщана във вина, пише лидерът на местната организация Владимир Димитров

13444 Снимка: Фейсбук на Владимир Димитров

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След Мартин Харизанов, депутат в четири парламента, 50 младежи от ГЕРБ-Враца напуснаха партията.

За това съобщи в дълъг пост във Фейсбук Владимир Димитров, председател на Младежи ГЕРБ в общината.

"Причините са натрупвани с години. Вътрешните противоборства, опитите да бъде омаловажен трудът ни и все по-ясното усещане, че активността на младите във Враца се възприема като проблем, а не като сила за партията, направиха оставането ни все по-трудно защитимо пред самите нас. Последва и обвинението от новото общинско ръководство, че МГЕРБ-Враца е била прекалено активна, иззела е инициативата и по този начин е засенчила Жени ГЕРБ и Старейшини ГЕРБ", пише в социалната мрежа Димитров.

"Трудно е да говориш за развитие на младите и едновременно с това да им показваш, че инициативността им трябва да има удобни граници. Трудно е и да обясниш защо Академия "Нови умове" вече беше представена на различни места в страната, докато Враца остана встрани, въпреки че тук беше изградена една от най-активните младежки структури.

В тази ситуация решението на нашия лидер Мартин Харизанов има особено значение за всички нас. Познавам пътя му, защото голяма част от него извървяхме заедно. Именно Мартин Харизанов даде на много от нас възможността да се развиваме, да поемаме отговорност, да бъдем видими със собствената си работа и да имаме мнение", добавя активистът.

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Димитров специално подчертава, че Мартин Харизанов "лично е разговарял с него и с младежите и настоявал да останат в ГЕРБ, да запазят структурата и да продължат започнатото".

"Напускаме една политическа структура, но запазваме най-ценното, което създадохме в нея: хората, доверието помежду ни и способността да работим заедно. Това е моментът, в който разбираме, че всичко научено дотук вече трябва да превърнем в нещо свое. Продължаваме заедно", пише в заключение Владимир Димитров. Прави впечатление, че за разлика от Харизанов, в публикацията си той не благодари на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. Но към публикацията му има четири снимки - на едната той е с Борисов, а на друга - с Харизанов.

В партия ГЕРБ Харизанов бе смятан за един от любимците на Борисов, но стана първият от младите й лица, които я напуснаха. "Не напускам, за да се "пребоядисам". Не сменям убежденията си и не търся място в поредния политически проект", обясни постъпката си Харизанов.

Преди него знакова фигура в ГЕРБ като Делян Добрев напусна парламента, но остана в партията и бе един от основните говорители на последното й национално съвещание на 30 август.

От тясното ръководство на ГЕРБ - Изпълнителната комисия, си тръгнаха кметът на Стара Загора Живко Тодоров и активистът от Пловдив Владимир Темелков. Но няма информация те да са напускали партията.

През годините партия ГЕРБ напуснаха бившият втори човек в организацията Цветан Цветанов и бившият кмет на Благоевград Атанас Камбитов. И двамата си тръгнаха от партията на Борисов през 2020 г.

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