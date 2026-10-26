Кандидат за вицепрезидент на изпълнителката бе участникът в "Биг Брадър" Панайот Кючуков от Гълъбово, по-известен като Пацо Брадъра

29515 Снимка: Скрийншот/ТикТок

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Първият тур от президентските избори приключи без категоричен победител, но с неприятната констатация за изключително ниска избирателна активност. Така на 1 ноември предстои балотаж, в който един срещу друг ще се изправят двамата кандидати, получили най-голяма подкрепа вчера - Илияна Йотова и Андрей Гюров.

Данните на Централната избирателна комисия при обработени 99.95% СИК протоколи в РИК показаха преднина от 2,806% (или точно 42 683 гласа) за Илияна Йотова пред Андрей Гюров. Йотова и Вълчев водят след първия тур с 34.759%, като в тяхна подкрепа са гласували 528 782 избиратели. Вторите - Андрей Гюров и Георги Кандев, получават 31.953%, което се равнява на 486 099 подадени гласа.

Резултатите обаче показаха и друг любопитен факт - 4530 българи са повярвали в слогана, приписван като думи на Ванга: "Руса жена ке оправи България", и са дали гласа си за една от най-нестандартните двойки, борещи се за "Дондуков 2" - попфолк певица Иванка Великова Цветанова-Петкова, известна в публичното пространство като Ваня Великова и кандидата й за вицепрезидент Панайот Кючуков от Гълъбово, познат като Пацо Брадъра заради участието си в "Биг Брадър" преди 20 години.

Резултатът на Иванка и Панайот, макар и далеч по-скромен от този на водещите кандидати, се оказва по-висок от този, реализиран от дългогодишни политици и партийни лидери като Александър Томов, Волен Сидеров и Боян Расате.

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Данните на ЦИК сочат, че Иванка Великова Цветанова-Петкова и Панайот Александров Кючуков са получили подкрепа от 4530 души или 0.298% от гласовете на отишлите до урните.

Същевременно за издигнатите от партия "Българска социалдемокрация - Евролевица" Александър Томов и Александър Гарибов са гласували 2511 души или 0.165% от избирателите.

Резултатът на бившия депутат и лидер на "Атака" Волен Сидеров, който участва в надпреварата като независим кандидат, и Славчо Велков е 4041 гласа или 0.266%, а за лидера на Български национален съюз - Нова демокрация Боян Расате и кандидат-вицепрезидента му Йордан Манасиев са гласували 2317 души или 0.152%.

Фолкпевицата и риалити звездата са реализирали по-сериозен резултат и от бившата съдийка Румяна Ченалова и "вечния кандидат" Венцислав Ангелов, известен още като Венци Чикагото.

По време на предизборната кампания изпълнителката на "Салама", която често има ангажименти в дискотеките в страната, се появи в пълния си чалга блясък и пред президентството, слизайки от розов Мерцедес G-класа, облечена в "малка черна рокля", розово сако и екстравагантни високи обувки с лъскави камъчета.

"Ако българският народ е зад мене, ще направя всичко - нямам спирачки! Както в попфолка, аз нямам срам, няма спирачки. България иска провокация - аз съм й я дала", заяви тогава Великова.

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