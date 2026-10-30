Говорителят на ЦИК Стоянка Балова съветва избирателите - не дърпайте разписката от машината преди звуковия сигнал

730 Снимка: кадър БНТ

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Около 3 млн. евро отиват за възнагражденията на членовете на районни и секционни избирателни комисии, сътрудниците, участващи в изборния процес, както и разяснителната кампания за двата тура на президентския вот.

Данните изнесе в ефира на БНТ говорителят на Централната избирателна комисия Стоянка Балова.

Въпреки това от комисията отчитат, че една от слабостите при провеждането на първия тур е била недостатъчната подготовка на част от секционните комисии за реакция при възникване на проблеми с машините. Затова преди балотажа са изпратени допълнителни инструкции.

От ЦИК заявяват, че са готови и за по-висока избирателна активност на втория тур в неделя и обръщат внимание, че организацията на изборния процес не зависи от броя на гласуващите.

"Подготвени сме. За Централната избирателна комисия процесът по организация е един и същ, без значение колко е активността. Ние следва да извършим едни и същи действия", каза Балова в предаването "Денят започва".

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От ЦИК отчитат бързото обработване на изборните книжа след първия тур. Балова даде пример, че документите на всички секции в чужбина са били приети до 6 часа сутринта, а районните избирателни комисии са подали отчетите си още в понеделник.

Вчера обаче стана ясно, че на първия тур на президентските избори в 14 секции в областите Велико Търново, Хасково, Габрово и Видин машините са отчели по-малко гласове в паметта си от броя на подписите на избирателите и от броя на контролните разписки в прозрачните урни. Заради подобни проблеми от Комисията са изпратили специални указания.

Установени са случаи на прекъснат процес на гласуване на първия тур, при които вотът на избиратели не е бил записан на флаш паметта, въпреки че е имало издадена частична разписка. Затова от ЦИК призовават избирателите да спазват стриктно инструкциите при работа с машините.

Сред най-честите причини за незавършен процес е преждевременното изваждане на картата или издърпването на контролната разписка преди звуковия сигнал.

"Указанията са да не се дърпа разписката по-рано, преди да се чуе звуковият сигнал, тъй като това също е предпоставка за незавършване на процеса докрай и записване на гласа. Това, което казах предварително - с изваждане на картата, което имахме на няколко места в страната в секционните избирателни комисии в деня на изборите", обясни говорителят на ЦИК.

От комисията са дали указания и за действията при прекъсване на електрозахранването.

На първия тур са установени и технически неизправности при част от машините. Общо 31 устройства са имали проблеми, като две са били в чужбина, а 29 - в страната. В 27 секции е имало по две машини, което е позволило гласуването да продължи.

"Броят е изключително малък - 31 машини. При транспортирането някои от тях имаха проблеми - една с чупен дисплей и няколко, които не са тръгнали поради изгаряне на дънната платка. Така че това е въпрос на транспорта", каза Стоянка Балова.

От ЦИК уточняват, че съгласно договора с изпълнителя повредите трябва да бъдат отстранени в рамките на седмицата преди балотажа. За неизползваните машини няма да бъде извършено плащане.

Проблеми на първия тур са установени и с осигуряването на тайната на вота при машинното гласуване. На места са липсвали паравани заради недоставени щипки за закрепването им. За балотажа те няма да бъдат осигурени, но от ЦИК са дали указания как да бъде организирано пространството около машините.

"Щипки няма да има, но сме дали указания тогава, когато машината е без съответните паравани, да бъде организирана така тайната на вота, че избирателят да не е в тъмна стаичка, все пак да се вижда от членовете на секционните избирателни комисии. Трябва да се осигури тайната на вота, така че това са алтернативните методи", посочи говорителят на ЦИК Стоянка Балова.

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