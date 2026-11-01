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23-ти избирателен район в София отчита най-високата избирателна активност в България 43,57 процента, отчете председателят на Районната избирателна комисия Даниел Тунчев, цитиран от БТА.

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Данните на четирите социологически агенции "Алфа Рисърч", "Тренд", "Маркет линкс" и "Мяра" сочат, че избирателната активност към 20 часа в цялата страна е била между 27,5 и 29,8 процента. 

От Централната избирателна комисия съобщиха, че към 16 ч. избирателната активност в страната и чужбина е 19,33% при гласували 1 282 848 избиратели. На първи тур избирателната активност към същия час е била с 3,5 процента по-ниска - 15,95%.

"По отношение на избирателната активност - 43.57%, най-високата в България, гласували са 189 835 души. Засега нямаме константирани нарушения. Не са преминали никоя секция на хартия, което пак е успех и искам да поздравя и колегите от 23 РИК за работата, за обученията и съответно секционните комисии, които инструктираха избирателите да гласуват правилно и не сме имали нарушения. Нито една аварирала машина. В едно училище захранването беше изключено, но се възобнови. Не сме имали случаи, в който да преминат на хартиено гласуване", коментира Тунчев.

Междувременно започна и предаването на протоколите от изборите в 24-а Районна избирателна комисия - София. Близо 500 са секциите. При първия тур на изборите процедурата приключи за около пет часа.

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