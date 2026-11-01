Резултатите при 100% изпълнение на извадката показват, че Илияна Йотова и Кирил Вълчев са победители на втория тур на вота за президент и вицепрезидент с преднина от близо 20% пред опонентите си Андрей Гюров и Георги Кандев.
Йотова - Вълчев събират 58.1% от гласовете на отишлите до урните, а Гюров и Кандев - близо 38.9%, сочат данните на "Тренд", представени по Нова телевизия.
Опцията "Не подкрепям никого" в бюлетината са отбелязали 3% от отишлите до урните.
Избирателната активност е 27.5%.
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При първите данни на социолозите от "Тренд" от екзитпола към 19 часа разликата между Йотова и Гюров бе доста по-малка - около 8% - 51,6% от гласувалите, а за опонента й Андрей Гюров - 43,4 на сто. Отново според екзитпола опцията "Не подкрепям никого" в бюлетината са избрали 5 на сто от отишлите до урните.