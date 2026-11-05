176 Снимка: БТА

Чуйте статията:

100 общественици и 4 парламентарни групи - ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ, се обявиха днес срещу закриването на комисията по досиетата, което планира правителството.

Едномесечното обществено на проекта на законови промени приключва в събота.

Настояваме законопроектът да бъде оттеглен, а атаките на изпълнителната власт срещу независимия държавен орган да бъдат преустановени, се посочва в становището, което ще бъде изпратено до премиера, подкрепено от журналисти, юристи, историци и представители на неправителствени организации.

Става въпрос за закриване на комисията, въпреки че се представя като реформа, но реформа няма, има едно чисто закриване, което е тежък удар срещу свободата на словото, срещу прозрачността, заяви депутатът от ДБ Мартин Димитров, който представи инициативата на пресконференция. По думите му в мотивите към законопроекта няма нито един конкретен пример за икономия, нито изчисления за очакваните икономии.

"Администрацията остава, сградите остават, разходите остават. Тогава какво се променя? Само едно - кой контролира разкриването на досиетата", заяви той, цитиран от БТА.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Според него независимият контрол се заменя с политическа зависимост.

"През 2006 г. Законът за досиетата беше приет с широк политически консенсус. Създаден беше независим колективен орган, избиран от Народното събрание, в който нито една политическа сила нямаше мнозинство. Сега правителството предлага да бъде заменена от един човек - председателя на Държавна агенция "Архиви", който се назначава и освобождава от министър-председателя", посочи депутатът.

Той отбеляза и риска от блокиране на разкриването на досиетата заради недостатъчно ясен преходен режим и липса на гаранции за непрекъснат достъп до архива, който включва над 14 600 линейни метра документи и над 2,5 милиона регистрационни карти.

Конституционният съд още през 1997 г. постанови, че орган на изпълнителната власт не може да бъде отговорен за отварянето на тези документи, припомни адвокат Александър Кашъмов.

"В това предложение на Министерския съвет виждаме точно такъв опит - да бъдем директно противоконституционно вкарани в един канал, който е изкопан още през 1997 г.", каза той.

През тези 18-19 години комисията е излязла с 2836 решения, проверени са 540 000 лица, установени са 22 000, а са обявени 18 000, посочи дългогодишният член на комисията по досиетата Екатерина Бончева.

"От получени 34 000 заявления на граждани и изследователи голяма част са хора, които работят с архива, с филмите, които са в него. Излязоха изключително много книги, много неща бяха казани, които за всичките тези години до приемането на закона и неговата дейност оставаха скрити за хората", каза тя. Според нея това, което се случва сега, е опит за скриване на минало, което се възпроизвежда и днес.

Закриването на комисията е симптом на победата на пропагандата над паметта, каза доц. Георги Лозанов. Тази пропаганда работи така - чака паметта да стане крехка, за да може на нейно място да дойде пропагандната иконография. Следващата стъпка след закриването на комисията ще бъде приемането на Закон за чуждестранните агенти, а това е и опит да се каже, че Съветският съюз е бил по-добър от Европейския съюз - и ще дойде моментът, когато това ще се каже пряко от основните говорители, прогнозира той.

"Всички агенти и бивши ченгета са в парламента, депутати и министри, така че за какво да съществува тази комисия", коментира днес Бойко Борисов, но от ГЕРБ поясниха, че изявлението му е иронично и припомниха, че позицията на партията е против закриването.

Депутатът от ДПС Станислав Анастасов предупреди, че по този начин ще се блокира делото за т.нар. "Възродителния процес", което в момента се води във Военна прокуратура по сигнал на партията.

"Това ние няма да допуснем и ще работим с цялата демократична общност на България против закриването на тази комисия", заяви той.

Според председателя на парламентарната група на ПП Николай Денков това е опит да се скрие истината.

"В предизборната кампания премиерът Радев казваше, че те ще бъдат за прозрачността. Очевидно е, че все още има какво да се крие в тази комисия", коментира той.

"Част сме от една група общественици, които се противопоставят на тази инициатива и смятаме, че нещата по-скоро трябва да вървят като в Унгария, където разкриха 60 000 агенти на тяхната Държавна сигурност (ДС), отколкото като в България, където се стремят по всякакъв начин да заметат следите от тази срамна част от българската история", заяви съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев.

Според него българите трябва да знаят "кой е бил част от ДС и кой не, както кой в момента има експозиция към властта по един или друг начин".

На въпрос как ще коментират контрааргумента, че повечето от тези хора или са в пенсионна възраст, или са починали, Мирчев отговори, че голяма част от тях са били в инициативния комитет на Илияна Йотова, например. Голяма част от тях имат сериозна експозиция към властта, каза той и допълни, че българите имат право на тази прозрачност.

Решението за закриване на комисията по досиетата не е административна реформа, а посегателство върху независимостта на институция, която гарантира правото на българските граждани да знаят истината за тоталитарното минало, заявиха в обща позиция, разпространена във вторник, деветима български евродепутати - Андрей Ковачев, Андрей Новаков, Ева Майдел, Емил Радев, Ивайло Вълчев, Илия Лазаров, Никола Минчев, Радан Кънев и Христо Петров.

Те определиха действията на управляващите като "стряскащи" и "неаргументирани" и настояха законопроектът да бъде оттеглен.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.