От днес до 9 септември е спряно движението по ул. "Иван Вазов", в участъка от кръстовището с ул. "Авксентий Велешки" до кръстовището с ул. "Кръстьо Пастухов", съобщиха от Община Пловдив.

Причината е провеждането на фестивал "улица Станционна", обясниха от общинското предприятие "Организация и контрол на транспорта".

От 4 до 8 септември, за трета поредна година, на ул. "Иван Вазов" ще се проведе Station Street Festival, съобщиха организаторите. В продължение на пет дни, пловдивчани и гостите на града ще имат възможност да се насладят на богата музикална програма с изпълнители от България, Франция, Алжир, Нидерландия, Гърция, Испания, Обединеното кралство, Мали и Италия.

Station Street Festival 2025 се реализира с подкрепата на Фондация "Пловдив 2019", а международната музикална програма на фестивала се финансира по европейски проект.

