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Полицията задържа 40-годишен пловдивчанин, насочил оръжие към преминаващ автомобил, съобщиха от МВР.
Инцидентът станал снощи около 20,40 часа. Тогава в Трето РУ е получен сигнал от шофьор, че при преминаване в кръстовище между ул. "Полковник Сава Муткуров" и ул. "Луда Яна" в Пловдив, пешеходец насочил срещу колата му оръжие.
На място незабавно бил изпратен автопатрул. Служителите на реда установили извършителя, от когото иззели газов пистолет.
Той е задържан за едно денонощие. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление. Предстои да бъде уведомена районна прокуратура.