Окръжна прокуратура-Пловдив привлече като обвиняеми четирима мъже за участие в организирана престъпна група за пране на пари, съобщиха от държавното обвинение. Групата е действала в периода от януари до 7 октомври в Пловдив.

На 7 октомври е проведена специализирана полицейска операция, при която са били иззети пари - в евро и лева, компютърни конфигурации, телефони и други веществени доказателства.

Събраните доказателства сочат, че част от обвиняемите се занимавали с набиране на кандидатки за еротични модели, на които създавали профили в еротичен сайт, но плащанията от клиентите пренасочвали към свои банкови сметки. По този начин, например, без знанието на една от младите жени, били отклонени заработените от нея в рамките на година 2 800 000 щатски долара.

Недекларираните средства те влагали в покупка на недвижими имоти, злато, луксозни автомобили и др. Провежда се разследване с оглед събиране на данни за пране на пари и данъчни престъпления.

Обвиняемите А.Б., на 52 г., А.С., на 43 г., П.П., на 59 г., и М.Б., на 22 г., са задържани за срок до 72 часа с постановление на наблюдаващия прокурор.

На 10 октомври Окръжна прокуратура-Пловдив ще внесе искане в съда за вземане на мярка за неотклонение "задържане под стража" прямо тях.

