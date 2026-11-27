Арестуваният попаднал в полезрението на полицията, след като бил засечен да шофира с отнета книжка, а при последвалите проверки е открит над килограм кокаин

50 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

Чуйте статията:

Окръжната прокуратура в Пловдив привлече като обвиняем 22-годишен мъж за държане с цел разпространение на кокаин. Младият мъж е задържан при полицейска операция, проведена на 26 ноември 2026 г. на територията на града, съобщиха от държавното обвинение.

При акцията служители на Шесто районно управление към Областната дирекция на МВР - Пловдив са извършили проверка на лек автомобил, ползван от 22-годишния мъж. В хода на полицейските действия са открити и иззети пликове с прахообразно вещество, което при направения полеви наркотест е реагирало на кокаин.

Общото количество на иззетото наркотично вещество е 1026 грама, а стойността му според прокуратурата възлиза на 48 806 евро.

По информация на полицията акцията е започнала в четвъртък сутринта, след като служители на реда установили, че младият мъж управлява автомобил "Порше" с отнето свидетелство за управление на моторно превозно средство заради употреба на наркотични вещества.

При проверката водачът отказал да бъде тестван за употреба на наркотици, след което бил задържан за срок до 24 часа по Закона за МВР. Последвали претърсвания на адреса му в пловдивския квартал "Столипиново", както и на друг автомобил, ползван от него.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Назначената експертиза в научно-техническата лаборатория към ОДМВР - Пловдив потвърдила вида на иззетото наркотично вещество.

От полицията уточняват, че 22-годишният пловдивчанин има предишни криминални регистрации и присъди за различни престъпления, включително свързани с наркотични вещества.

С постановление на наблюдаващия прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа. Предстои Окръжната прокуратура в Пловдив да внесе искане в съда за определяне на най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража".

Разследването по случая продължава, като предстои да бъдат изяснени всички обстоятелства около престъплението.

През септември криминалисти разбиха наркосделка с фентанил в Пловдив.

Близо два килограма желирани бонбони със съдържание на психоактивно вещество - хексахидроканабинол, и над килограм марихуана иззеха в края на август от 23-годишен младеж, заподозрян за незаконно разпространение на наркотици в Пловдив

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.