Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Чуйте статията:
Водата в 6 села от Пловдивска област е негодна за пиене и готвене, но може да се използва за хигиенни цели, съобщиха от РЗИ – Пловдив.
Селата са Анево в община Сопот, Дедево в община "Родопи", както и Неделево, Церетелево, Любен и Правище в община Съединение.
При контролен мониторинг от РЗИ – Пловдив на питейната вода са констатирани отклонения в качеството на водата, свързани с повишени количества на ентерококи и ешерихия коли, предаде БНР.
Затова инспекторите от РЗИ – Пловдив препоръчват водата в населените места да бъде ограничена за използване за питейни цели и за приготвяне на храна без термична обработка.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Добавете ни като предпочитан източник в Google
-
Facebook
-
Viber
-
Messenger
-
WhatsApp
-
X
-
Telegram
-
LinkedIn
-
Mail
-
Pinterest
-
Copy link
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.
Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас.
Скъпи читатели,
Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.
В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.
Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.