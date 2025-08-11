През изминалата година в лечебното заведение са извършени над 5200 оперативни интервенции

МБАЛ-Варна към Военномедицинска академия (ВМА) вече разполага със седем напълно реновирани операционни зали, отговарящи на най-съвременните изисквания за безопасност, ефективност и прецизност, съобщава пресцентърът на ВМА. Те са изградени по модела на над 30 аналогични зали в централната болница на ВМА в София, "която задава стандарта за модерно хирургично лечение", се посочва в текста.

Новите условия са част от дългосрочната стратегия на ръководството на ВМА за модернизация на всички военни болници в страната, залагайки на най-високи стандарти в технологичното оборудване - в унисон с професионализма на медиците, които работят в тези структури.

През изминалата година във Военноморската болница са извършени над 5200 оперативни интервенции, което е ясен показател за мащаба на дейността и доверието на пациентите, предоставяйки им възможност за лечение при специалисти по обща хирургия, гръдна хирургия, урология, гинекология, ортопедия и травматология, гастроентерология, както и в ключовата и единствена в Източна България клиника "Термична травма, пластично-възстановителна и естетична хирургия".

"С модерна база, стратегическа визия и високо ниво на медицинска експертиза, ВМА затвърждава позицията си на водеща институция във високоспециализираното и интегрирано медицинско обслужване", подчертават от лечебното заведение.

В началото на август специалисти от Военномедицинска академия се включиха в информационната кампания на Държавната агенция за закрила на детето, посветена на вредите от употребата на вейп устройства и райски газ. В рамките на инициативата водещи токсиколози от клиниките на ВМА в София и Варна разговаряха със стотици деца от различни училища за последствията върху организма от употребата на т.нар. дизайнерски дроги.

