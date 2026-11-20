Винена фиеста завладя Пловдив: Над 500 вина и рекорден брой изложители (снимки)
Бог Дионис поведе шествие в сърцето на града
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В Пловдив започна 18-ото издание на фестивала "Дефиле на младото вино". От днес до неделя Старият град на Пловдив отново се превъръща в притегателен център за любителите на българското вино.
Както всяка година откриването на фестивала бе предшествано от традиционното Дионисиево шествие, което тръгна от площада пред общината и бе предвождано от бог Дионис - покровител на виното и веселието, и съпроводено от Фолклорен Ансамбъл "Тракия". Шествието стигна в подножието на Стария град, където бе отворена първата бъчва младо вино.
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Основният организатор на събитието Любозар Фратев отбеляза, че фестивалът започва през 2009 година в 6 къщи на Стария град с 10 участници. Днес "Дефиле на младото вино" ще отвори китните дворове на 18 възрожденски къщи в Стария град. Тази година участниците са 71, от които 8 нови, 59 винарски изби и 12 производители на храни и гурме продукти. В сравнение с миналата 2025 година фестивалът бележи ръст от близо 15 на сто, посочи той.
През годините Дефилетата натрупаха опит и авторитет и се утвърдиха като едни от най-важните събития за винен туризъм в страната, каза още по време на официалното откриване Любозар Фратев, който е председател на Съвета по туризъм в Пловдив.
По думите му вече близо милион познавачи и любители на виното се убедиха в предимствата на Пловдив като 4-сезонна туристическа дестинация не само за културно-исторически, но и за винен и гурме туризъм. И съвсем заслужено градът към титлата Европейска столица на културата 2019 година прибави признанието Европейска винена дестинация за 2022 г. и Европейска столица на виното 2025 година.
Заместник-министърът на туризма Проф. Мариела Модева прочете поздравителен адрес от министъра на туризма Илин Димитров. В него се казва, че през годините фестивалът се утвърди като значимо събитие в туристическия календар на България, което по своеобразен начин съчетава богатото културно-историческо наследство на Пловдив с многовековните традиции на българското винопроизводство.
За Министерство на туризма виненият туризъм е сред перспективните направления за развитие на България като целогодишна туристическа дестинация, а събития като "Дефиле на младото вино" допринасят за популяризирането на местните производители, насърчават регионалната икономика и предоставят на българските и чуждестранни туристи възможност да опознаят страната ни през нейните традиции, култура, винопроизводство и кулинарно богатство. Поздравявам ви за последователните усилия и професионализма, с които развивате фестивала и допринасяте за утвърждаването на Пловдив като привлекателна дестинация за културен, винен и кулинарен туризъм, пише в адреса.
Сред официалните гости на откриването на 18-ото издание на фестивала "Дефиле на младото вино" бяха още кметът на община Пловдив Костадин Димитров, областният управител на област Пловдив Георги Янев, Янислав Янчев, зам.-министър на земеделието и храните, Владислава Казакова, изпълнителен директор на Държавен фонд "Земеделие", Добромира Костова, зам.-председател на Общински съвет Пловдив и д-р Христо Спасов, председател на дегустационната комисия на фестивала.
На 18 фестивални локации гостите ще могат да се срещнат лично с винопроизводители, да научат повече за вината и техните истории и да открият свои нови фаворити. Сред участниците има както утвърдени изби, така и нови имена, които за първи път ще се представят пред фестивалната публика. Нова фестивална локация и още повече пространства за винени срещи допълват тазгодишния маршрут. Историческите къщи, музеите, галериите и уютните дворове на Стария град ще посрещнат посетителите с повече от 500 вина и разнообразни вкусови предложения - сирена, месни деликатеси, занаятчийски храни и гурме специалитети.
Тази година е предвидена и нова изненада - само днес и утре бог Дионис ще се разхожда из калдъръмените улички на Стария Пловдив и ще позира за снимки с посетителите. Фестивалните дегустации днес продължават до 18:00 часа. Утре са от 11:00 до 18:00 ч., а неделя от 11:00 - 17:00 часа.
Дегустациите се осъществяват с традиционните фестивални жетони, като един жетон дава право на една дегустация на вино, предвидена е и томбола в рамките на фестивала.
И тази година гостите ще имат възможност да бъдат не само дегустатори, но и част от избора на най-харесваните млади вина. Чрез онлайн гласуване посетителите ще могат да подкрепят своите фаворити в категориите бяло, розе и червено младо вино. Заедно с това традиционният дегустационен конкурс "Дионис" ще отличи най-добрите млади вина според оценките на специализирано жури.
Събитието се организира от Сдружение "Съвет по туризъм - Пловдив", Община Пловдив, Общински институт "Старинен Пловдив" и Университет по хранителни технологии - Пловдив, под патронажа на Министерството на туризма и с подкрепата на Министерството на земеделието и храните.
"Дефиле на младото вино 2026" се финансира от "Годишната програма за развитие на туризма на Община Пловдив за 2026 г.".