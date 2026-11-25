На церемонията присъстваха наследници на дарителите от семейство Обрейкови, кметът Костадин Димитров и областният управител Георги Янев

100 Снимка: БТА

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В Пловдив се състоя официална церемония по откриването на възстановената паметна плоча на фасадата на Съдебната палата в града, предава БТА.

Оригиналният паметен знак е поставен през 1941 г. от тогавашното ръководство на Пловдивската търговско-индустриална камара - една от най-старите стопански организации в следосвобожденска България, изиграла ключова роля за икономическия подем на града и региона. Именно за нуждите на Камарата в края на 30-те години на XX век е изградена монументалната сграда на бул. "Шести септември", проектирана от архитекта Светослав Грозев, която десетилетия по-късно става дом на пловдивското правосъдие.

За семейството Обрейкови дарителството не е акт на показност, а на социална отговорност, каза в поздравлението си областният управител на Пловдив Георги Янев. По думите му днес не просто се възстановява една паметна плоча, а част от историческата памет на града.

Снимка: БТА

Той припомни делото на семейството и други пловдивски дарители през годините. "И безценният урок на всички тези хора е, че един град е велик не за това колко богати хора има, а колко от тях са готови да споделят собствения си успех", посочи той, добавяйки, че Пловдив "ще пребъде заради това".

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Снимка: БТА

Кметът на Пловдив Костадин Димитров също изказа благодарности към инициативния комитет и наследниците на основателите на Пловдивската търговско-индустриална камара, които със своя труд и средства възстановяват плочата на историческото място.

Снимка: БТА

"Това е символ на родолюбие, предприемчивост и признателност към нашите предци и отговорност към следващите поколения. Нека да бъдем достойни наследници и със същата енергия и същата любов към нашия любим град", отбеляза той.

Да почетат заедно възстановяването на този символ на пловдивската стопанска и архитектурна памет присъстваха наследници на семейство Обрейкови, представители на инициативния комитет, на институциите и медиите и граждани.

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Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.