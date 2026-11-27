Сред задържаните е и полицейски служител от София, а при акцията на ГДБОП бяха иззети стотици предмети с белези на културни ценности, златни накити и близо 70 000 евро

403 Снимка: Изображение колаж, генерирано с помощта на ИИ

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Пловдивският окръжен съд остави за постоянно в ареста и осемте мъже, обвинени за участие в организирана престъпна група за незаконни археологически разкопки и търсене на културни ценности. Групата беше разбита при мащабна специализирана полицейска операция на ГДБОП и дирекция "Вътрешна сигурност" в МВР.

Магистратите уважиха искането на Окръжната прокуратура в Пловдив и наложиха на обвиняемите най-тежката мярка за неотклонение - "задържане под стража". Съдът прие, че са налице всички предвидени от закона предпоставки за оставането им в ареста.

Обвиняеми по делото са Евгени Шонов, Ивайло Манчев, Газеп Дурала, Добромир Овнаров, Мариан Иванов, Митко Камбуров, Марин Чернев и Росен Мазмаджиев.

Като предполагаем ръководител на престъпната структура прокуратурата е привлякла към наказателна отговорност 50-годишния Евгени Шонов. Сред обвиняемите има и действащ полицейски служител от София.

Според държавното обвинение групата е действала от пролетта на 2025 г. до 26 ноември 2026 г. и е била създадена с цел извличане на неправомерна финансова облага чрез незаконна археологическа дейност.

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Осемте обвиняеми са на възраст между 39 и 55 години. При започването на съдебното заседание съдия Иван Бонев предостави два часа на адвокатите на задържаните, за да се запознаят с материалите по делото. Заради многобройните близки на обвиняемите, дошли да ги подкрепят, съдебната зала се оказа недостатъчно голяма, а част от присъстващите проследиха заседанието от коридора.

Специализираната полицейска операция беше проведена на територията на Пловдивска област, включително в Карлово, както и в София. Първоначално бяха задържани общо 11 души, като впоследствие осем от тях бяха привлечени като обвиняеми.

По данни на прокуратурата предполагаемата престъпна структура е действала при установена йерархия и разпределение на отговорностите между участниците. Разследването обхваща както незаконни археологически разкопки, така и предполагаема търговия с намерените предмети.

При претърсванията на различни адреси разследващите са иззели 296 предмета с белези на културни ценности, 299 монети, 30 златни накита, близо 70 000 евро в брой, 15 металотърсача и друга техника.

Предстои назначаването на специализирани експертизи, които да установят дали иззетите предмети представляват културно-исторически ценности, както и каква е тяхната стойност. Продължават и разпитите на свидетели по досъдебното производство.

Определението на Пловдивския окръжен съд подлежи на обжалване пред Апелативния съд в Пловдив.

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