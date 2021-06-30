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Пожар нанесе материални щети по два автомобила, паркирани в съседство на ул. "Македония" в Пловдив. Сигналът е получен около 23.15 ч. снощи и незабавно натам бил насочен противопожарен екип на Втора РСПБЗН.
Установено е, че пламъците обхванали и увредили напълно таксиметров автомобил "Хюндай". Частично от огъня е засегнат и спрян наблизо "Опел".
Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване.
В Първо РУ е образувано досъдебно производство.