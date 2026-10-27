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Окръжна прокуратура - Пловдив внесе обвинителен акт спрямо П.К. (на 45 г.) Той е предаден на съд за това, че на 17 август 2025 г. в Пловдив умишлено е умъртвил 37-годишната си жена с незаконно притежаван пистолет "Макаров" със заличен номер, и в условията на домашно насилие, съобщиха от обвинението.

Домашно насилие

П.К. и пострадалата жена били съпрузи, имали деца. Между тях често възниквали конфликти. Една от причините за споровете била, че жената започнала работа в магазин в Пловдив, а съпругът ѝ бил против и настоявал да напусне. Жената споделяла, че мъжът ѝ често упражнявал спрямо нея домашно насилие. Той ѝ отправял закани, че ако не напусне магазина ще я изгони от общото им жилище, заплашвал я с незаконния пистолет и с нож.

Жената споделяла пред свои познати, че ще подаде жалба срещу него. Напуснала семейното жилище и се прибирала при родителите си в апартамента им в Пловдив. Взела и едно от децата - 9-годишно момче. На 17 август 2025 г. около 16:50 ч., след като приключила работа, се отправила към жилището на родителите си.

Пред блока, където живеели, се намирал и П.К., нейни роднини и 9-годишното момче. Когато я видял, мъжът отново поискал да се върне в семейното жилище. Тя отказала. П.К. се ядосал, приближил се към малолетния си син, на когото бил дал да държи незаконния пистолет, взел оръжието и го насочил срещу жената. Тя се изправила и на разстояние от около един метър П.К. я прострелял в тялото два пъти. След това П.К. прострелял и себе си в областта на корема, като по-късно бил откаран в болница за лечение и се възстановил. Пристигналите на място полицейски и медицински екипи констатирали смъртта на пострадалата.

Спрямо обвиняемия е взета мярка за неотклонение "задържане под стража".

Делото е внесено за разглеждане в Окръжен съд-Пловдив.

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