Магистратите прецениха, че прекъсването на лечението на хоспитализираните пациенти може да застраши живота и здравето им

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Пловдивският Административен съд спря заповедта на здравния министър, с която е отнето Разрешението за лечебна дейност на "Медикус Алфа" Специализирана хирургична болница за активно лечение" ЕООД. Решението е до приключване на съдебното производството позаведеното административно дело по жалбата на болницата, предаде Радио Пловдив.

Съдът приема, че в лечебното заведениеи към момента се провежда лечение на хоспитализирани пациенти и прекъсване в дейността му ще създаде риск от засягане живота и здравето на тези лица. Те не бива да понасят последиците от затварянето на болницата, въпреки изтъкнатите в министерската заповед цели по защита на особено важни държавни и обществени интереси.

Смисълът на принципа за съразмерност при реализирането на държавното управление е постигането на баланс между институционалната намеса в чуждата правна сфера и степента на засягане на правата на адресата на тази намеса.

Въпреки това, когато намесата води до засягане на самите обществени ценности, които следва да брани, не може да има съмнение, че тя се явява непропорционална, отбелязва в мотивите си съда.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховния административен съд в 7-дневен срок от съобщаването на страните за неговото постановяване.

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"Медикус Алфа" попадна във фокуса на общественото внимание след смъртта на 6-годишния Ангел, който почина след стоматологична интервенция, извършена на 4 април 2025 година. Случаят предизвика сериозен обществен отзвук и постави въпроси за контрола върху медицинските дейности в лечебното заведение. До съдебния спор обаче се стигна, след като на 29 септември Министерството на здравеопазването обяви, че отнема разрешението за лечебна дейност на болницата след проверки и доклад на Изпълнителна агенция "Медицински надзор", които според ведомството са установили извършване на медицински дейности извън обхвата на издаденото разрешение. От министерството уточниха, че нарушенията не се отнасят до единичен случай, а до реално проведено лечение на няколко пациенти в различни медицински направления, за които болницата не е имала необходимото разрешение.

Първоначалната заповед предвиждаше лечебната дейност да бъде прекратена от датата на връчването ѝ, а Регионалната здравна инспекция в Пловдив да организира преместването на хоспитализираните пациенти в други лечебни заведения в града.

Междувременно на 7 октомври Районната здравноосигурителна каса в Пловдив прекрати договора си с "Медикус Алфа". От НЗОК обясниха, че решението е взето след получено потвърждение от РЗИ-Пловдив за връчването на министерската заповед, с която се отнема разрешението за лечебна дейност.

Решението на пловдивските магистрати не означава, че заповедта на здравния министър е окончателно отменена. Съдът е спрял единствено предварителното ѝ изпълнение, докато продължава производството по същество.

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