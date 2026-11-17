В сряда, 18 ноември, от 7:30 до 17:00 часа трафикът между 134-и и 138-и километър ще преминава само в изпреварващата лента

126 Снимка: iStock by Getty Images

Чуйте статията:

Временна организация на движението ще бъде въведена на автомагистрала "Тракия" в област Пловдив заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението ще важи в сряда, 18 ноември, в участъка между 134-и и 138-и километър в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).

Още по темата Ремонт ограничава движението по АМ "Тракия" край Пловдив

Ремонтните дейности ще се извършват от 7:30 до 17:00 часа, като през този период ще бъдат затворени активната и аварийната лента. Движението ще се осъществява единствено в изпреварващата лента.

Предвиден е частичен ремонт на пътната настилка в четирикилометровия участък. Ограничението може да доведе до забавяне на трафика, особено при по-интензивно движение в посока столицата.

От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да следват временната пътна сигнализация.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Ограничението в сряда е поредното в района на Пловдив през последните дни. На 15 ноември ремонтни дейности са извършени между 134-и и 135-и километър в посока Бургас, а на 16 ноември - между 139-и и 141-ви километър. На 17 ноември ремонтите продължават между 145-и и 147-и километър, отново в платното към Бургас.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.