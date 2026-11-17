Временна организация на движението ще бъде въведена на автомагистрала "Тракия" в област Пловдив заради ремонт на асфалтовата настилка. Ограничението ще важи в сряда, 18 ноември, в участъка между 134-и и 138-и километър в посока София, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ).
Предвиден е частичен ремонт на пътната настилка в четирикилометровия участък. Ограничението може да доведе до забавяне на трафика, особено при по-интензивно движение в посока столицата.
От АПИ призовават шофьорите да преминават с повишено внимание, да спазват въведените ограничения на скоростта и да следват временната пътна сигнализация.
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Ограничението в сряда е поредното в района на Пловдив през последните дни. На 15 ноември ремонтни дейности са извършени между 134-и и 135-и километър в посока Бургас, а на 16 ноември - между 139-и и 141-ви километър. На 17 ноември ремонтите продължават между 145-и и 147-и километър, отново в платното към Бургас.