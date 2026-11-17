Престъпна дейност е осъществявана чрез създаването на множество фиктивни търговски дружества, регистрирани на името на малоимотни хора както в България, така и в чужбина

4208 Снимка: Пресцентърът на МВР

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Над 10 души са задържани при мащабна полицейска операция срещу организирана престъпна група, заподозряна в пране на пари. Разследващите са установили мрежа от фиктивни дружества, през чиито банкови сметки са преминали преводи на обща стойност над 10 милиона евро, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Пловдив.

Специализираната акция е проведена във вторник, 17 ноември, едновременно в седем области - Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново. На множество адреси са извършени претърсвания, изземвания и други процесуално-следствени действия.

По данни на МВР предполагаемата престъпна дейност е осъществявана чрез създаването на множество фиктивни търговски дружества, регистрирани на името на малоимотни хора както в България, така и в чужбина. Разследващите смятат, че дружествата са използвани за прикриване на действителния произход на средства, придобити чрез инвестиционни измами и други престъпления.

На този етап е документирано, че през банковите сметки на фирмите фантоми са преминали преводи за над 10 милиона евро. От полицията не уточняват за какъв период са извършвани трансакциите, колко точно дружества са участвали в схемата и в кои държави са били регистрирани.

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При претърсванията са иззети голямо количество веществени доказателства, както и значителна парична сума.

Снимка: Пресцентърът на МВР

В операцията са участвали служители на пловдивския отдел "Противодействие на икономическата престъпност", Главна дирекция "Национална полиция" и Дирекция "Киберпрестъпност" към ГДБОП.

Разследването се води под надзора на Окръжната прокуратура в Пловдив по досъдебно производство за създаване на организирана престъпна група с цел пране на пари.

Включването на специализирани служители за противодействие на киберпрестъпността е част от съвместната операция, но от МВР засега не уточняват какви конкретни дигитални доказателства са събрани и дали разследваните инвестиционни измами са извършвани чрез онлайн платформи.

От пловдивската полиция съобщават, че активните действия по досъдебното производство продължават.

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