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Банкомат на "УниКредит Булбанк" е разбит в ранните часове на събота в Пловдив, само на метри от сградата на Трето районно полицейско управление. Инцидентът е станал на улица "Васил Левски", в района на хотел "Новотел", съобщават NOVA и местните медии TrafficNews и "Марица".

Пред банковия клон са разположени два банкомата, като е повреден само единият.

Става въпрос за депозитен банкомат, чието стъкло е било счупено. По първоначални данни устройството е разбито с твърд предмет.

Предишната вечер банкоматът е бил зареден с 10 000 евро. От полицията съобщават, че пари не са откраднати. Извършителите са избягали, след като се задействала алармената система на банковия клон

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Случаят се разглежда като вандалска проява, а не като опит за кражба, съобщава "Марица". Сигналът за повреденото устройство е постъпил около 7:00 часа сутринта.

Разследващите са иззели записи от охранителните камери в района, които ще бъдат използвани за установяване на извършителя или извършителите.

Живеещи наблизо разказват, че не са чули подозрителни шумове през нощта и са разбрали за инцидента едва след пристигането на полицията.

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"Имаше полицейски коли, които бяха обградили кръстовището", разказва очевидец.

След посегателството служители на банката са покрили повреденото устройство с картони и са поставили надпис, че то не работи.

Към момента няма информация за задържани. Полицията продължава работата по установяване на обстоятелствата около инцидента.

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