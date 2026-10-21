Бившият районен кмет и бизнесменът Иван Делевски поискаха да бъдат оправдани. Двамата получиха условни присъди по обвинение за поискан и получен подкуп от 60 000 лева срещу одобряване на строителен проект

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Върховният касационен съд ще се произнесе в срок по делото срещу бившия кмет на район "Северен" в Пловдив Ральо Ралев и бизнесмена Иван Делевски. В началото на миналата година те бяха осъдени от Окръжния съд в града на по две години лишаване на свобода условно с изпитателен срок от четири години. Заедно с тях беше призната за виновна и бившата началничка на отдела за инвестиционни проекти в кметството Даниела Вълова, като тя беше осъдена на една година лишаване от свобода условно с три години изпитателен срок

Съдът ги призна за виновни за това, че са поискали и получили от частен инвеститор 60 хил. лева, за да бъде одобрен инвестиционният му проект за строеж.

В днешното заседание защитниците на Ралев и Делевски поискаха от съда двамата да бъдат оправдани или делото да бъде върнато за преразглеждане. Защитниците посочиха, че в делото е доказано, че Вълова не е разговаряла с Ралев.

В последната си дума пред съда Ралев каза, че въпросният проект така или иначе не е отговарял на законовите изисквания. През времето, в което съм бил следен, нямам записана среща с Гайдов и Заралиев, защото не е имало такава, каза още Ралев. Той помоли върховните съдии да отменят присъдата му.

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За същото помоли и Делевски в последната си дума, предаде БТА.

Разследването за подкупа

Случаят датира от март 2018 г., когато частен инвеститор, сключил договор със собственици на имот в пловдивския район "Северен", внесъл в районното кметство документи за изграждането на жилищна кооперация срещу обезщетение. Съгласно законовите изисквания одобряването на инвестиционната документация е в правомощията на главния архитект на района, който трябва да извърши необходимите проверки. Инвеститорът обаче получил отказ и впоследствие разбрал, че документацията му е била изискана от районния кмет и се намира в неговия кабинет. Това го накарало да поиска лична среща с Ральо Ралев.

На срещата е било обяснено, че инвеститорът ще получи одобрение на внесения идеен проект, едва след като и кметът разреши това. По-късно инвеститорът се е свързал отново за консултация със собственичката на фирмата за строителен надзор, както и с друг архитект, които впоследствие са му уредили срещи съответно с другите двама обвиняеми. По време на разговорите с тях мъжът разбрал, че служителката на Ралев е "калкулирала", че, ако построи сградата, щял да спечели сума в значителен размер - около 300 хил. евро, като 10 процента от тях - 30 хил. евро или 60 хил. лева, трябвало да бъдат предадени на кмета, за да даде своето одобрение за проекта.

На 30 май 2019 г. на бензиностанция в Пловдив инвеститорът предал парите - сумата от 60 хил. лева, поставени в червена хартиена торба, на посредника, който е задържан от служителите на МВР. Парите са били иззети като веществени доказателства.

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