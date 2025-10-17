Първите 120 греди за ремонта на сградата на Хуманитарната гимназия Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив, която е паметник на културата, вече са доставени, съобщиха от общината.

Те са изработени от бял смърч и всяка тежи 170 кг. Дължините им са 7,2 и 7,4 м. Новите греди са изработени по специална технология и са обработени за максимална защита от пожар и вредители, поясни кметът на район "Централен" Георги Стаменов.

През уикенда ще бъдат разтоварени и останалите 120 броя от цялата пратка, поръчана от Австрия. Монтирането им започва в понеделник сутринта и с това ще бъде подновен ремонтът на Хуманитарната гимназия, който бе временно прекъснат заради изчакване на гредите за реставрация на конструкцията на сградата, уточниха от общината.

Преди месец при инспекция на ремонта на сградата на хуманитарната гимназия "Св. св. Кирил и Методий" в Пловдив, която е паметник на културата, бе установено, че е необходима цялостна подмяна на подовите конструкции, тъй като съществуващите греди са напълно изгнили отвътре.

