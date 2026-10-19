Google Добавете ни като предпочитан източник в Google

Чуйте статията:

Пожар в близост до хангарите с вертолети на авибаза "Крумово" и летище "Пловдив" вдигна на крак военни и огнеборци, съобщи БНТ. 

Сезонът на пожарите

Огънят е възникнал в тревни площи около 9.30 часа, в непосредствена близост до пистата на гражданското летище.

Хеликоптер от авиобазата се включи в гасенето от въздуха, а три противопожарни екипи на земя локализираха огъня.

В района духа силен вятър и военнослужещи от модула за гасене на пожари обхождат терена, за да бъдат изгасени и последните пламъци. Все още на 100 метра от пистата на летище Пловдив има противопожарни екипи.

Беше издадено съобщение от РВД за затварянето на полосата за излитане и кацане до 11.50 часа.

Огънят вече е потушен, а работата на летището е възстановена.

Google Добавете ни като предпочитан източник в Google
ИЗБРАНО
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод Лайф
"Под прикритие 6": Преломни решения в третия епизод
4429
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА Корнер
България изпревари Франция в седмичната класация на УЕФА след 4 точки от "Левски" и ЦСКА
10130
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка Бизнес
Главният икономист на КНСБ хвърли оставка
12189
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година IT
Изкуственият интелект вече носи повече от половината приходи на SpaceX - ръст от 161% за година
1520
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция Impressio
"Ирис" на Клод Моне стана най-скъпото произведение на изкуството, продадено във Франция
2378
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео URBN
Имаме изкуствен интелект, но още се чудим как да си изпратим едно видео
5499
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон Trip
Пампорово вдига с 5 процента цените на лифт услугите през новия зимен сезон
2303
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето Вкусотии
Защо оризът става лепкав? Три грешки, които допускаме при варенето
3863
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост Zodiac
До началото на 2027 година животът за 3 зодии може да се промени до неузнаваемост
1511
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие Времето
Двама са загинали, а 19 са ранени при 16 катастрофи в страната през изминалото денонощие
432