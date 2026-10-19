Хеликоптер от авиобазата се включи в гасенето от въздуха, а три противопожарни екипи на земя локализираха огъня.
В района духа силен вятър и военнослужещи от модула за гасене на пожари обхождат терена, за да бъдат изгасени и последните пламъци. Все още на 100 метра от пистата на летище Пловдив има противопожарни екипи.
Беше издадено съобщение от РВД за затварянето на полосата за излитане и кацане до 11.50 часа.
Денят в няколко минути
Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.
Огънят вече е потушен, а работата на летището е възстановена.