Беше издадено съобщение от РВД за затварянето на полосата за излитане и кацане до 11.50 часа

3122 Снимка: Скрийншот/Plovdiv24.bg

Чуйте статията:

Пожар в близост до хангарите с вертолети на авибаза "Крумово" и летище "Пловдив" вдигна на крак военни и огнеборци, съобщи БНТ.

Огънят е възникнал в тревни площи около 9.30 часа, в непосредствена близост до пистата на гражданското летище.

Хеликоптер от авиобазата се включи в гасенето от въздуха, а три противопожарни екипи на земя локализираха огъня.

В района духа силен вятър и военнослужещи от модула за гасене на пожари обхождат терена, за да бъдат изгасени и последните пламъци. Все още на 100 метра от пистата на летище Пловдив има противопожарни екипи.

Беше издадено съобщение от РВД за затварянето на полосата за излитане и кацане до 11.50 часа.

Денят в няколко минути Получавайте най-важното ДИРектно в пощата си.

Огънят вече е потушен, а работата на летището е възстановена.

Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас. В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.



Вашето дарение от всякакъв размер и по всяко време означава много за нас. Скъпи читатели, Днес, повече от всякога, независимата журналистика има нужда от вас.

В мисията си да предоставяме обективни, достоверни и навременни новини разчитаме на вашата подкрепа.



Ако вярвате в правото си на обективна информация, подкрепете ни.